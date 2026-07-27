Részlegesen feloldották Balásy Gyula cégeinek számláit

Részben feloldották Balásy Gyula cégeinek zárolt bankszámláit, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megszüntette az ellenük folyó végrehajtási eljárások egy részét.

A lépés lehetővé teszi, hogy a társaságok rendezzék tartozásaikat, ami szükséges ahhoz, hogy az állam a folyamatban lévő átvilágítás lezárása után fennakadások nélkül vehesse át a cégek vagyonát.

A NAV még májusban indított végrehajtást Balásy három érdekeltsége ellen. Ezek közül a New Land Media Kft. és a Lounge Event Kft. esetében az eljárást most megszüntették, és a G7 értesülései szerint hamarosan a harmadik ügy is lezárulhat.

Az állami közbeszerzéseken korábban jelentős bevételeket szerző társaságok a tavaszi választások után kerültek a hatóságok látóterébe.

Számláikat feltételezett vagyonmenekítés miatt, hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozás keretében fagyasztották be.

Az intézkedés következtében a cégek fizetésképtelenné váltak, így még a munkavállalók bérének kifizetése is meghiúsult.

A jogi és pénzügyi helyzet rendezésére azért volt szükség, mert Balásy Gyula felajánlotta cégeit az államnak, a társaságok átvilágítása pedig a múlt héten meg is kezdődött. Amennyiben a vizsgálat sikeresen zárul, az állam átveheti a cégeket. A tranzakció célja a HVG információi szerint nem a további működtetés, hanem a vagyon visszaszerzése, amihez elengedhetetlen volt a hosszas és bonyolult jogi viták megelőzése. Az érintett vállalkozások eszközállománya 55-60 milliárd forint között mozoghat, bankszámláikon és pénztáraikban pedig több mint 26 milliárd forintos tartalék halmozódott fel.

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