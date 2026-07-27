Sonnevend Pál: az Alkotmánybíróságnak vissza kell térnie Európába

A Tisza Párt által jelölt Sonnevend Pál alkotmánybíróvá választását támogatta az illetékes parlamenti bizottság.

Sonnevend Pál alkotmánybíróvá választását javasolja a parlamentnek a Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. A testület hétfő délelőtti tanácskozásán nyolcan szavaztak a Tiszta Párt jelöltjének megválasztása mellett, a Mi Hazánk képviselője nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP politikusai pedig nem vettek részt a bizottsági ülésen. Schiffer András, a Mi Hazánk jelöltje egy szavazatot kapott az őt jelölő párt képviselőjétől, a tiszás honatyák pedig elutasították a támogatását.

Sonnevend Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta: azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az Alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az európai alkotmánybíróságok közösségébe.

Mint mondta: a jó alkotmánybíró független és pártatlan, alázattal viseltetik a feladat és az intézményt iránt, feladatának kell tekintenie az egyéni jogvédelmet és a demokrácia tényleges működésének biztosítását. Az sem fordulhat elő, hogy az Alkotmánybíróság politikai véleményekre, befolyásra tekintettel hozza meg a döntéseit - tette hozzá. Kérdésre válaszolva leszögezte, hogy Magyarországnak az Európai Uniós tagsága tagállamként kötelező alkotmányos szabály.

Az ülésen vita alakult ki Schiffer András az LMP volt társelnökének jelölése kapcsán, aki felidézte: a rendszerváltáskor egyértelmű volt, hogy az alkotmánybírákat nem világnézetük szerint választották. A jelölése annak demonstrációja, hogy lehet másként mint zsákmányszerzésként viszonyulni az Alkotmánybírósághoz - mondta.

Szerinte 2026-ban a legfontosabb feladat, hogy visszahelyezzék a jogaiba a láthatatlan alkotmányt. Hangsúlyozta, hogy jogállamot csak jogállami eszközökkel lehet építeni. Ennek feltétele pedig a visszaható és a személyre szabott jogalkotás tilalma, illetve a kiszámíthatóság követelménye.

Az ülésen Melléthei-Barna Márton (Tisza Párt) a bizottság alelnöke úgy vélekedett, hogy politikus nem lehet alkotmánybíró, márpedig Schiffer András aktívan politizál a rendszerváltás óta. Továbbá azzal vádolta a Mi Hazánk jelöltjét, hogy hitet tett Orbán Viktor mellett, illetve korábban támogatta a Munkáspárt programját. Ebben pedig az szerepelt, hogy Magyarországnak ki lépnie a NATO-ból és az Európai Unióból.

Schiffer András visszautasította, hogy hitet tett volna Orbán Viktor mellett, sőt - mint mondta - erőteljes kritikát fogalmazott meg vele szemben. Ugyanakkor valóban részt vett a NATO elleni kampányban az erről szóló népszavazás idején - mondta. Kérdésre válaszolva arról is szólt, hogy osztja a Fidesznek a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos kritikáját, de nem vonja kétségbe az alkotmánymódosítás legitimitását.

Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékánjaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet.

Az Országgyűlés hétfői ülésén megválaszthatják a képviselők Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt az Alkotmánybíróság új tagját.