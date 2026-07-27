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Szárazság Magyarországon: kiderült, hol jöhet a fellélegzés, és hol kell még tovább várni az esőre
Gazdaság

Szárazság Magyarországon: kiderült, hol jöhet a fellélegzés, és hol kell még tovább várni az esőre

Portfolio
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Újabb, nagyrészt száraz front éri el Magyarországot, amely érdemi csapadék helyett elsősorban széllel érkezik, így az ország döntő részén továbbra is szárazság várható. Ez a HungaroMet Nonprofit Zrt. meteorológusának Facebook-videójából derült ki.

A szakértők tájékoztatása szerint

a légköri változás nem hoz enyhülést a csapadékhiánnyal küzdő területeknek,

mivel a front átvonulását kísérő légmozgás ugyan jelentősen megerősödik, a várva várt eső azonban elmarad.

A HungaroMet szakemberei rámutattak, hogy záporokra és zivatarokra sajnos csak kevés helyen van kilátás, az ország legnagyobb részén egyetlen csepp eső sem fog esni. Így a következő időszakot alapvetően a szeles, de száraz időjárás határozza majd meg.

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Egyedül az északkeleti határvidéken élők számíthatnak némi változásra, ott ugyanis kialakulhatnak intenzívebb zivatarok is.

Az érintett területekre érvényes aktuális figyelmeztetéseket a meteorológiai szolgálat folyamatosan frissíti a veszélyjelzési térképén.

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