Szárazság Magyarországon: kiderült, hol jöhet a fellélegzés, és hol kell még tovább várni az esőre

A szakértők tájékoztatása szerint

a légköri változás nem hoz enyhülést a csapadékhiánnyal küzdő területeknek,

mivel a front átvonulását kísérő légmozgás ugyan jelentősen megerősödik, a várva várt eső azonban elmarad.

A HungaroMet szakemberei rámutattak, hogy záporokra és zivatarokra sajnos csak kevés helyen van kilátás, az ország legnagyobb részén egyetlen csepp eső sem fog esni. Így a következő időszakot alapvetően a szeles, de száraz időjárás határozza majd meg.

Egyedül az északkeleti határvidéken élők számíthatnak némi változásra, ott ugyanis kialakulhatnak intenzívebb zivatarok is.

Az érintett területekre érvényes aktuális figyelmeztetéseket a meteorológiai szolgálat folyamatosan frissíti a veszélyjelzési térképén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio