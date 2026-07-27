Szerdán megváltozik a H5-ös HÉV menetrendje

Karbantartási munkák miatt július 29-től augusztus 7-ig rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös HÉV - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A tájékoztatás szerint a H5-ös HÉV ez idő alatt csak Kaszásdűlő és Szentendre között, Békásmegyeren keresztül közlekedik.

A Batthyány tér és Kaszásdűlő között H5-ös jelzéssel, a Göncz Árpád városközpont és Kaszásdűlő között pedig H5Y jelzéssel pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A HÉV helyett alternatív utazási lehetőséget biztosítanak a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbuszok is - írták a közleményben.