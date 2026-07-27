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Szúnyoggyérítés indul négy vármegyében: több helyen a tigrisszúnyog ellen is védekeznek
Gazdaság

Szúnyoggyérítés indul négy vármegyében: több helyen a tigrisszúnyog ellen is védekeznek

MTI
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Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében végeznek szúnyoggyérítést, utóbbi két megyében biológiai lárvagyérítéssel is. Az ország több pontján előfordult záporok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb szúnyoglárva-tenyészőhelyek, így a legtöbb településen csak korlátozott mértékű védekezésre van szükség.

A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében végeznek szúnyoggyérítést, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg egyes területein biológiai lárvagyérítéssel is

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn.

A közlemény szerint az ország több pontján előfordult záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékben van szükség szervezett védekezésre.

A korábbi esőzések után elszórtan kialakult kisebb erdei tenyészőhelyeken ugyan megjelentek a kifejlett szúnyogok, de jelentős ártalmat nem okoznak. Megkezdődött a tavak partvidékén és a mocsaras élőhelyeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása is, tömeges megjelenésükre azonban nem kell számítani.

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Pest vármegye déli részén, a Csepel-szigeten a Duna mellékágainál és holtágainál, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágain biológiai lárvagyérítést végeznek a szakemberek. Pécs egyes városrészein és két szomszédos településen az inváziós szúnyogfajok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog elszaporodása miatt szükséges a védekezés.

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós szúnyogfajok visszaszorításában kiemelt szerepe van a lakosságnak is. A házak körül összegyűlt pangó vizek megszüntetésével, valamint az esővízgyűjtők szúnyoghálóval történő lefedésével jelentősen csökkenthető a szúnyogok szaporodása, mivel a magántelkeken szervezett lárvagyérítés nem végezhető.

A sajtóanyagban tájékoztattak arról is, hogy szúnyogok elleni védekezésről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) részletes tájékoztatókat készített, amelyek elérhetők a központ honlapján.

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