Tarr Zoltán: valótlan adatközléseket találtak az Edda zenekarnak szánt támogatások között
Jóváhagytam két olyan cég támogatásainak a visszavonását, amely Pataky Attila előadásaira kért korábban támogatást. A cégeknek vissza kell fizetniük ezeket a pénzeket, miután az előző, bukott miniszter saját kereteként használt hírhedt ideiglenes kollégium támogatásainak áttekintése közben újabb furcsaságokra bukkantunk, írta Tarr Zoltán.
2025 végén az NKA említett kollégiuma 100 millió forint támogatást ítélt meg “Az EDDA Musical - A Kör - országos turné” megvalósítására annak ellenére, hogy a támogatást kérvényező cég pár héttel korábban már kapott 10 millió forint támogatást a szóban forgó musical forgalmazására. A két támogatási igény tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag, fejtette ki Tarr.
A támogatást kérő ezt a korábbi támogatást nem tüntette fel az igény benyújtásakor, így valótlan adatközléssel befolyásolta a döntést.Hasonló történt az “EDDA MŰVEK - Aréna 2026 koncert” esetében is, amikor szintén az ideiglenes kollégium kezelésében lévő közpénzből kapott 150 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást a projekt. A támogatási igény benyújtásakor az érintett cég a tervezett jegybevételt mulasztotta el feltüntetni az adatlapon - mutatott rá.
A több tízezrekért árult jegyekből származó bevétel feltüntetésének hiánya ebben az esetben is valótlan adatközlésnek számít. Mind a 100, mind a 150 millió forintos támogatást visszavontuk. A feltáró munka folyamatosan zajlik. Ahhoz, hogy független és átlátható kulturális rendszer működhessen Magyarországon, szigorúan átvizsgálunk minden egyes támogatást, mert a közpénz átlátható és elszámoltatható elköltése minden egyes magyar ember érdeke, zárta bejegyzését.
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