Tisza-kormány: csökken a Tisza támogatottsága, rendkívüli ülést tartanak

A kormány célja, hogy minden gyermek időben jusson hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre az egészséges fejlődése érdekében szüksége van, mert minden gyermek megérdemli, hogy a lehető legjobb esélyekkel induljon az életben - írta az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Facebook-oldalán.

Lannert Judit azt írta, Magyarországon a 0-6 éves korú gyermekek közel 17 százalékánál tapasztalható fejlődési elmaradás legalább egy területen. Különösen fontos adat, hogy a becslések szerint az érintett gyermekek több mint egyharmada nem jut hozzá időben a számára szükséges ellátáshoz - tette hozzá.

A miniszter kiemelt feladatnak nevezte, hogy minél korábban felismerjék a fejlődési nehézségeket, és a gyermekek időben megkapják a számukra szükséges támogatást. A korai segítség valódi esélyt jelent: javítja a fejlődési lehetőségeket, erősíti a családokat, és hosszú távon is meghatározza a gyermekek életútját - emelte ki Lannert Judit.

Tájékoztatása szerint ezekről a kérdésekről beszélt Kereki Judit, a kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkár is a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének konferenciáján.

Közölte: az elmúlt hetekben az államtitkár széles körű szakmai egyeztetéseket folytatott a Magyar Bölcsődék Egyesületének, a Magyar Családi Bölcsődék Közhasznú Szervezetének és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselőivel.

A tárcavezető megjegyezte: a megbeszélések középpontjában a minőségi ellátás feltételei, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakmai együttműködés erősítése és a minőségbiztosítás fejlesztése állt. (MTI)