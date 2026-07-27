Tisza-kormány: csökken a Tisza támogatottsága, rendkívüli ülést tartanak

Magyar Péter újabb áfacsökkentésről beszél
Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Hangsúlyozta, dönteni fogunk a tűzifa áfájának csökkentéséről. A nap folyamán később az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról is döntenek.
Indul az új ellenőrzési hullám: olyan magánvagyonok után nyomoznak majd Magyarországon, amire eddig nem volt példa
Miközben az új kormány átírná a bizalmi vagyonkezelés adószabályait, egyúttal a meglévő bvk-ra is bevezetne egy adóellenőrzési kötelezettséget. Az intézkedés az elsődlegesen adóelőnyök megszerzésére létrehozott vagyonkezelési struktúrák feltárását és az ezáltal rendeltetésellenes joggyakorlással megszerzett adóelőnyök visszaszerzését célozza.
Sonnevend Pál: az Alkotmánybíróságnak vissza kell térnie Európába
A Tisza Párt által jelölt Sonnevend Pál alkotmánybíróvá választását támogatta az illetékes parlamenti bizottság.
240 milliárd forintot különítettek el a lajosmizsei vasúvonal fejlesztésére
A kormány 240 milliárd forintot különített el uniós forrásból a lajosmizsei vasútvonal fejlesztésére - közölte hétfőn a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.
Lannert Judit: minden gyermek időben jusson hozzá az egészséges fejlődéséhez szükséges szolgáltatásokhoz
A kormány célja, hogy minden gyermek időben jusson hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre az egészséges fejlődése érdekében szüksége van, mert minden gyermek megérdemli, hogy a lehető legjobb esélyekkel induljon az életben - írta az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Facebook-oldalán.
Lannert Judit azt írta, Magyarországon a 0-6 éves korú gyermekek közel 17 százalékánál tapasztalható fejlődési elmaradás legalább egy területen. Különösen fontos adat, hogy a becslések szerint az érintett gyermekek több mint egyharmada nem jut hozzá időben a számára szükséges ellátáshoz - tette hozzá.
A miniszter kiemelt feladatnak nevezte, hogy minél korábban felismerjék a fejlődési nehézségeket, és a gyermekek időben megkapják a számukra szükséges támogatást. A korai segítség valódi esélyt jelent: javítja a fejlődési lehetőségeket, erősíti a családokat, és hosszú távon is meghatározza a gyermekek életútját - emelte ki Lannert Judit.
Tájékoztatása szerint ezekről a kérdésekről beszélt Kereki Judit, a kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkár is a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének konferenciáján.
Közölte: az elmúlt hetekben az államtitkár széles körű szakmai egyeztetéseket folytatott a Magyar Bölcsődék Egyesületének, a Magyar Családi Bölcsődék Közhasznú Szervezetének és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselőivel.
A tárcavezető megjegyezte: a megbeszélések középpontjában a minőségi ellátás feltételei, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakmai együttműködés erősítése és a minőségbiztosítás fejlesztése állt. (MTI)
Tarr Zoltán: valótlan adatközléseket találtak az Edda zenekarnak szánt támogatások között
két valótlan adatközlésre is bukkantunk az EDDÁ-nak szánt NKA-támogatások között, írta a Facebookon a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarr Zoltán.
Vitézy Dávid elkaszálta Mészáros Lőrinc és Szijj László több száz milliárdos túlárazását
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány elkaszálta az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen túlárazottak voltak. A Szíjj Lászlóhoz köthető Lumen Magántőkealap 36, a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros pedig 53 százalékkal magasabb díjat ajánlott a minisztériumi becslésnél.
Publicus: faragott hátrányából a Fidesz, csökkent Magyar Péter támogatottsága
Közelített a Fidesz, de így is hatalmas a különbség a Tisza javára – derült ki a Publicus Intézet Népszavának készített kutatásából.
Medián: 3-5%-ot esett a Tisza támogatottsága
Megtorpant a Tisza: júniushoz képest hibahatáron billegő mértékű visszaesés következett be a támogatottságában – derült ki a HVG számára július 22-e és 24-e között készített Medián-felmérésből. Az természetesen nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben lenne a „Polgár-üggyel”, de az elhamarkodott kommunikációt, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradását még a Tisza-szavazók jelentős többsége is kifogásolta.
Tisza-kormány: újabb rendkívüli parlamenti ülés kezdődik
Ruff Bálint nyolc előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása,
- a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, valamint
- a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat.
- A múlt héten elhalasztották a zárószavazását, de a ezen héten ismét a parlament elé kerülhet a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítás.
A miniszter kérte a napirendre vételét a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának, továbbá a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szóló törvénymódosításnak.
Megvitathatja az Országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítását.
Ruff Bálint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos törvényjavaslat megtárgyalását azzal indokolta, hogy a demokratikus jogállam működésének nélkülözhetetlen feltétele a múlt megismerhetősége és a közintézmények átláthatósága.
A megye és a kormánymegbízott elnevezéssel kapcsolatos törvénymódosítás biztosítja a közigazgatási szervezetrendszer átláthatóságát, közérthetőségét, valamint elősegíti az egységes jogalkalmazást
- közölte a miniszter.
A dokumentum szerint a zárószavazásra kerülő törvényjavaslatok elfogadásának célja a gazdasági versenyképesség növelése, a lakossági és termelői terhek enyhítése, az európai uniós források hiánytalan lehívása, a megújuló energetikai és geotermikus reformok felgyorsítása, egy független állami gördülőállomány-kezelő társaság felállítása.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásával hatékonyan megvalósulhat a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a közvagyonvesztés megakadályozása, valamint a vagyonkimentés megszakítása - indokolta kezdeményezését Ruff Bálint.
A hétvégén az is kiderült, hogy
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a Tisza Párt Sonnevend Pált (az ELTE tanszékvezetőjét), a Mi Hazánk pedig Schiffer Andrást jelöli a megüresedett alkotmánybírói posztra, miközben a Fidesz bojkottálja a választási folyamatot.
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése alapján szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai.
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Vitézy Dávid miniszter közlése szerint 42 új, klímás HÉV-szerelvény beszerzése indul, több mint 200 milliárd forintból korszerűsítik a Budapest–Miskolc vasútvonal egy szakaszát, illetve ígérete szerint szeptemberre megszüntetik a buszok alkatrészhiány miatti kimaradását.
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Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a gyors korrupcióellenes intézkedések nyomán 6000 milliárd forintnyi uniós forrást sikerült hazahoznia a kormánynak.
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A karsztvizes pótlás helyett rövid távon kotrással, hosszú távon csapadékmegtartással segítenének a Velencei tó helyzetén, és leállítottak egy nagy vízigényű tóparti óriásberuházást is. Bögi Viktória környezetvédelemért felelős államtitkár az Indexnek kifejtette, hogy a karsztvízzel történő pótlást elvetették, emellett leállítottak egy rendkívül vízigényes tóparti óriásberuházást is, miközben a korábbi vezetés titkosított vízpótlási tervének nyoma veszett a minisztériumban.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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