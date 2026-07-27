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Tisza-kormány: újabb rendkívüli parlamenti ülés kezdődik
Gazdaság

Tisza-kormány: újabb rendkívüli parlamenti ülés kezdődik

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Hétfőre és keddre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter még a múlt héten.

Ruff Bálint nyolc előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel

  • a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása,
  • a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, valamint
  • a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat.
  • A múlt héten elhalasztották a zárószavazását, de a ezen héten ismét a parlament elé kerülhet a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítás.

A miniszter kérte a napirendre vételét a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának, továbbá a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szóló törvénymódosításnak.

Megvitathatja az Országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítását.

Ruff Bálint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos törvényjavaslat megtárgyalását azzal indokolta, hogy a demokratikus jogállam működésének nélkülözhetetlen feltétele a múlt megismerhetősége és a közintézmények átláthatósága.

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A megye és a kormánymegbízott elnevezéssel kapcsolatos törvénymódosítás biztosítja a közigazgatási szervezetrendszer átláthatóságát, közérthetőségét, valamint elősegíti az egységes jogalkalmazást

- közölte a miniszter.

A dokumentum szerint a zárószavazásra kerülő törvényjavaslatok elfogadásának célja a gazdasági versenyképesség növelése, a lakossági és termelői terhek enyhítése, az európai uniós források hiánytalan lehívása, a megújuló energetikai és geotermikus reformok felgyorsítása, egy független állami gördülőállomány-kezelő társaság felállítása.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásával hatékonyan megvalósulhat a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a közvagyonvesztés megakadályozása, valamint a vagyonkimentés megszakítása - indokolta kezdeményezését Ruff Bálint.

A hétvégén az is kiderült, hogy

  • a Tisza Párt Sonnevend Pált (az ELTE tanszékvezetőjét), a Mi Hazánk pedig Schiffer Andrást jelöli a megüresedett alkotmánybírói posztra, miközben a Fidesz bojkottálja a választási folyamatot.

  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése alapján szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai.

  • Vitézy Dávid miniszter közlése szerint 42 új, klímás HÉV-szerelvény beszerzése indul, több mint 200 milliárd forintból korszerűsítik a Budapest–Miskolc vasútvonal egy szakaszát, illetve ígérete szerint szeptemberre megszüntetik a buszok alkatrészhiány miatti kimaradását.

  • Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a gyors korrupcióellenes intézkedések nyomán 6000 milliárd forintnyi uniós forrást sikerült hazahoznia a kormánynak.

  • A karsztvizes pótlás helyett rövid távon kotrással, hosszú távon csapadékmegtartással segítenének a Velencei tó helyzetén, és leállítottak egy nagy vízigényű tóparti óriásberuházást is. Bögi Viktória környezetvédelemért felelős államtitkár az Indexnek kifejtette, hogy a karsztvízzel történő pótlást elvetették, emellett leállítottak egy rendkívül vízigényes tóparti óriásberuházást is, miközben a korábbi vezetés titkosított vízpótlási tervének nyoma veszett a minisztériumban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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