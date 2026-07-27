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Vészjósló jövőkép a magyar egészségügyben: év végére elérheti a 100 milliárdot a kórházak adóssága
Gazdaság

Vészjósló jövőkép a magyar egészségügyben: év végére elérheti a 100 milliárdot a kórházak adóssága

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Június végére elérte a 49,5 milliárd forintot a kórházak lejárt adósságállománya, amely az Orvostechnikai Szövetség előrejelzése szerint az év végére akár a 100 milliárd forintos határt is megközelítheti. Bár a szakmai szervezetek és az egészségügyi közgazdászok azonnali évközi konszolidációt és a finanszírozási alapdíjak emelését sürgetik, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter adathiányra hivatkozva egyelőre nem nyilatkozott a lehetséges megoldásról - közölte a RTL Híradó.
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A Magyar Államkincstár legfrissebb adatai alapján nyár elejére 49,5 milliárd forintra duzzadt az egészségügyi intézmények lejárt tartozásállománya. A legnagyobb hátralékot az egyetemi klinikák halmozták fel. Az Orvostechnikai Szövetség főtitkára szerint

a jelenlegi trendek folytatódása esetén az év végére a tartozások összege ismét megközelítheti a 100 milliárd forintot.

A szakmai szervezet elengedhetetlennek tartja, hogy a kormányzat szakítson az eddigi gyakorlattal, és az utólagos, év végi vagy jövő év eleji kompenzáció helyett azonnali, évközi adósságrendezést hajtson végre.

A kórházak napi szinten küzdenek finanszírozási nehézségekkel.

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Szilágyi Örs, a Dél-pesti Centrumkórház frissen kinevezett főigazgatója ugyan kielégítőnek nevezte intézménye jelenlegi pénzügyi helyzetét, de hangsúlyozta, hogy az adósságállomány alakulása rendkívül dinamikus. A tartozások mértéke ugyanis nagyban függ a betegellátás volumenétől és az olyan kifejezetten költséges beavatkozásoktól, mint a felnőtteken és gyermekeken egyaránt végzett csontvelő-transzplantáció. Ezek anyagköltségét a kórházaknak kell megelőlegezniük, és mivel az egészségbiztosító csak utólagosan téríti meg a költségeket, az intézmények gyakran felhalmozzák tartozásaikat a beszállítóik felé.

Az egészségügyi közgazdászok szerint azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség.

Az RTL Híradónak nyilatkozó Dózsa Csaba egészségügyi közgazdász szerint

gyors segítséget jelentene az aktív fekvőbeteg-ellátásban a súlyszám-alapdíj, a járóbeteg-szakellátásban pedig a pontforintérték megemelése.

A szakember azt is elmondta, hogy a tavalyi, valamint az idei évre várható infláció kompenzálása érdekében legalább 10-12 százalékos díjemelésre lenne szükség mindkét területen.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy közelmúltbeli parlamenti felszólalásában 75 milliárd forintos többletforrásról beszélt, amelyet az ágazat már júliusban igénybe vett volna, az Orvostechnikai Szövetség szerint azonban ennek csaknem a duplájára lenne szükség a helyzet tartós rendezéséhez. A tárcavezető egyelőre nem adott tájékoztatást a kórházi adósságrendezés konkrét terveiről arra hivatkozva, hogy még nem áll minden szükséges adat a rendelkezésére, és a minisztérium sajtóosztálya sem reagált a témában küldött megkeresésekre.

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