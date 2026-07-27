Vitézy Dávid elkaszálta Mészáros Lőrinc és Szijj László több száz milliárdos túlárazását

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány elkaszálta az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen túlárazottak voltak. A Szíjj Lászlóhoz köthető Lumen Magántőkealap 36, a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros pedig 53 százalékkal magasabb díjat ajánlott a minisztériumi becslésnél.

11 éve tart az ígérgetés Vas megyében Ágh Péter részéről, hogy az M86-M87 Kőszeg - Szombathely - Körmend gyorsforgalmi út megépítéséről, miközben 2022-ben az a Lázár János állította le a beruházást, akinek épp ő volt az államtitkára

- írta a Facebookon Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.

Először 2015-ben ígérték meg, azóta sem épült meg. Végül a kampányban koncessziós eljárást írtak ki, melyre két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: a Szíjj Lászlóhoz köthető Lumen Magántőkealap és a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros. Az egyik 36, a másik 53 százalékkal magasabb koncessziós díjat ajánlott, mint amennyit a korábbi mérnökárbecslések és megtérülési számítások alapján a kiíró, Lázár János korábbi minisztériuma elfogadhatónak tartott - fejtette ki Vitézy.

Mint a G7 megírta, elkaszálta a kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát az általunk megismert dokumentumok szerint. A koncessziós eljárás keretében nem szerződnek senkivel, így a korábban tervezett formában nem épül meg a két út. A két, Szombathelynél összekapcsolódó fejlesztés nem része a nagy autópálya-koncessziónak, ezért írt rá ki külön tendert az előző kormány.

Vitézy közölte:

a hatályos jogszabályok szerint eredménytelennek kell lennie ennek a tendernek költségtúllépés és túlárazás miatt - a kampánylufi kipukkadt.

Egész pontosan ez azt jelenti, hogy a 30 évre szóló rendelkezésre állási díj becsült értéke (melyet nem mi, hanem még a Lázár János vezette minisztérium becsült) 1488 milliárd forint volt, ehhez képest a Lumen Magántőkealap 2033, míg a Mészáros és Mészáros 2277 milliárd forintos ajánlatot adott, írta a miniszter.

Szerintem teljesen természetes, hogy ilyen mértékig túlárazott ajánlatokat a kormány nem fogadott el.

- emeli ki Vitézy.

"A Tiszára szavazó jelentős többség nem arra adott felhatalmazást, hogy 53 százalékkal túlárazva Mészáros Lőrinctől rendeljünk újabb gyorsforgalmi utat.Különösen visszás, hogy most mindezt az az Ágh Péter kéri számon, aki a térségben eleve csak megtévesztéssel és csalással tudta megtartani a mandátumát, és aki Lázár János beruházási államtitkára volt az előző ciklusban, mégsem tudta elérni, hogy meginduljon az út fejlesztése" - emelte ki.

"Nem csoda, hisz ezeknek az utaknak a fejlesztését 2022-ben maga Lázár János húzta le és állította le, hogy aztán a 2026-os választási kampányban indítsák csak újra. Sőt, ahogy visszanéztem, maga Orbán Viktor, illetve Ágh Péter és a nemrég alkotmánybírói megbizatását elvesztő Hende Csaba akkor még térségi képviselőként 2015 óta, immár 11 éve ígérgette, hogy elkészül ez az út" - fogalmazott.

Vitézy kiemelte, hogy 2019-ben még 2026-os átadást ígértek. De nem történt semmi.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton