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1600 céget tenne háborús feketelistára Brüsszel
Gazdaság

1600 céget tenne háborús feketelistára Brüsszel

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Az Európai Unió minden korábbinál nagyobb szabású szankciócsomagot készít elő, amelynek keretében több mint 1600 vállalatot venne fel a feketelistára arra hivatkozva, hogy ezek a cégek segítik Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Ha a tagállamok jóváhagyják a javaslatot, ez lenne a valaha egyetlen csomagban büntetőintézkedéssel sújtott legtöbb szervezet - számolt be a Bloomberg.

Az érintett vállalatok

együttes éves árbevétele meghaladja a 20 milliárd dollárt, és összesen több mint 265 ezer embert foglalkoztatnak,

derült ki az ügyet jól ismerő források beszámolójából. Elfogadása esetén az intézkedés felével növelné az Európai Unió által a háború kezdete óta szankcionált szervezetek számát, ám a büntetőintézkedések életbe lépéséhez az összes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges.

A javaslat az Európai Unió legújabb kísérlete arra, hogy nyomást gyakoroljon Vlagyimir Putyin orosz elnökre, és tárgyalóasztalhoz kényszerítse őt. Az európai vezetők szerint Ukrajna megerősödött harctéri pozíciói és Oroszország gyengélkedő gazdasága lehetőséget teremtenek az újabb béketárgyalásokra, ráadásul Moszkva nemrégiben lefelé módosította a 2026-os gazdasági növekedési előrejelzéseit is.

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Az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) által előkészített csomag újdonsága, hogy nem termékköröket vagy teljes iparágakat, hanem konkrét vállalatokat vesz célba. A hónapok óta készülő tervezet az orosz hadiipari komplexum szankciókkal még nem sújtott szereplőit igyekszik elérni. Bár a feketelistára kerülő cégek száma jelentősen nő, a lépés gazdasági hatása valószínűleg elmarad a korábbi, az orosz olajipart és bankrendszert célzó büntetőintézkedések súlyától.

A javaslat elfogadása nehéznek ígérkezik, hiszen az Európai Uniónak már a legutóbbi szankciócsomagok esetében is több intézkedést fel kellett hígítania. Görögország ellenállása miatt korábban enyhítettek az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) harmadik országokba irányuló újraexportjának tilalmán, míg Franciaország és Olaszország a korábbi orosz fegyveresek beutazási tilalmára vonatkozó javaslatot gyengítette. Más tagállamok eközben bizonyos orosz halfajták, például a tőkehal és az alaszkai tőkehal behozatali tilalmát akadályozták meg.

A várható nehézségekre való tekintettel az uniós tisztségviselők a következő hetekben juttatják el a tervezetet a tagállamokhoz, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az áttekintésére. A cél az, hogy a külügyminiszterek októberi ülésükön már elfogadhassák a csomagot. Az Európai Unió emellett külön korlátozó intézkedéseket készít elő az ukrán gyermekek erőszakos deportálásában érintettekkel szemben is, amelyeket szintén az ősz folyamán fogadhatnak el.

Mindeközben Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével újabb diplomáciai erőfeszítések kezdődtek, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetve bevonják Vlagyimir Putyint a béketárgyalásokba. Az orosz elnök azonban továbbra is elutasít minden tűzszüneti megállapodást, és a békekötés előfeltételeként a teljes ukrajnai Donyecki terület átadását követeli, amit Kijev határozottan elutasít.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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