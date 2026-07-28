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A kutyának se kell a forint
Gazdaság

A kutyának se kell a forint

Portfolio
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A dollár egyhavi csúcsa és az ázsiai részvénypiacokon kibontakozó eladási hullám is nyomás alá helyezheti kedden a forintot. A befektetők elsősorban a Federal Reserve közelgő kamatdöntésére figyelnek, miközben a négy évtizedes mélypont közelében járó jen egy esetleges japán devizapiaci beavatkozás miatt okozhat nagyobb kilengéseket. Eközben az Országgyűlésben is több, az uniós források hazahozatalával kapcsolatos intézkedést fogadhatnak el, így az erről szóló hírek is könnyen mozgásba hozhatják a forintot.
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Hiába esnek az olajárak, a forint gyengül

A mai nap a forint az euróval és a dollárral szemben is gyengül, egy olyan helyzetben amikor a közel-keleti fejlemények hatására esnek az olajárak.

A forint jelenleg nincs könnyű helyzetben. A közel-keleti kaotikus események, a Trump által kivetett újabb vámok és az MNB kamatcsökkentési ciklus hatásai között kell egyensúlyoznia.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Napi mélyonton a forint

Ismét 361 felett jár a forint és jelenleg 361,2-361,35 között áll az euróval szemben. Ugyan ez napi szinten a magyar deviza leggyengébb állása, de még így is a hétvégi szintje, és az elmúlt heti 365 körüli mélypontja alatt van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Gyengélkedik a magyar deviza

Az elmúlt egy órába szakaszos kismértékű gyengülés látható a forint euróval szembeni árfolyamán, amely ez idő alatt mintegy 0,4 egységet gyengült, így jelenleg 360,3 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárban ennél valamivel látványosabb a mozgás, hiszen ott 316,5-ről gyengült egészen 317,2-ig gyengült a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Enyhe erősödésben a forint

Továbbra is kisebb kilengések jellemzik csak a magyar deviza állását, amely az elmúlt egy órában a 360,5 és 360-as sávban mozgott az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is éppen erősödő tendencia mutatkozik. Itt jelenleg 316,6-os szinten jár az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Újabb tüske után mászik vissza a forint

Egészen 360,5-ig gyengült a forint az euróval szemben, de mostanra már ismét a 360 határán mozog az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kisebb gyengülésben a forint

Ismét alulról súrolja a 360-as szintet a forint az euróval szemben, miután 359,5-ig erősödött 9 óra magasságában a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollárra szemben hasonló mintát ír le a forint, jelenleg pedig 316,5 felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ismét 360 alatt a forint

Ugyan a keddet hirtelen gyengüléssel indította magyar deviza, így a 361-es szintet is súrolta az euróval szemben, mostanra visszakúszott a lélektani határ alá és jelenleg 359,9 körül mozog az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megvolt az első tüske, érdekes nap várhat a forintra

A forint kedd reggel majdnem a 361-es szintig gyengült az euróval szemben, mielőtt korrekcióba kezdett, és jelenleg 360,2-ön áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben egy dollárért nagyjából 317 forintot, száz japán jenért pedig körülbelül 194 forintot kellett adni.

A magyar deviza napját elsősorban a nemzetközi kockázatvállalási kedv, a dollár mozgása és az uniós források lehívásához szükséges törvényekről tartott parlamenti szavazások befolyásolhatják.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár egyhavi csúcsa közelében maradt, miután a befektetők már 40 százalék közeli esélyt adnak annak, hogy az amerikai jegybank szerdán 25 bázisponttal kamatot emel. Az euró 1,14 dollár körül forgott, miközben az amerikai devizát a magas kötvényhozamok támogatják. Egy újabb dollárerősödési hullám általában a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is nyomást helyezhet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jen továbbra is négy évtizedes mélypontja közelében, 163,7 jen körül mozgott a dollárral szemben. A piac arra számít, hogy a japán jegybank a héten változatlanul hagyja a kamatokat, ezért egyre nagyobb figyelem irányul egy esetleges devizapiaci beavatkozásra. A hangulatot közben ronthatja az ázsiai technológiai részvények meredek esése, míg az olajárak csökkenése és az amerikai–iráni feszültség enyhülése némi támaszt adhat a forinthoz hasonló, kockázatosabb devizáknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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