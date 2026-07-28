Átütemezné a kormány az önkormányzati befizetéseket – Budapest 5,7 milliárdnyi levegőhöz juthat idén

Már az országgyűlés előtt van egy eddig csekély figyelmet kapó törvényjavaslat, amely a Versenyképes Járások Program alapjául szolgáló források beszedésének átütemezéséről szól. Ha a javaslatot elfogadják, akkor jelentős változást hozhat a településeknek: Budapest és Győr a Portfolio-nak azt jelezte, hogy a javaslat elfogadása esetén a fővárosnak várhatóan egyáltalán nem, Győrnek pedig az eredetileg számítottnál kevesebbet kellene befizetnie idén a program finanszírozására. A megkeresésünkre küldött pénzügyminisztériumi válaszból az is kiderült, hogy "hamarosan" megkezdődnek az egyeztetések az önkormányzatok és a kormány közt a pénzügyi gondokkal küzdő települések helyzetének rendezésére.

A tavalyi évben indított útjára egy új vidékfejlesztési programot az akkor még Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: ez a Versenyképes Járások, amelynek célja a szegényebb járások alapinfrastruktúrájának, közszolgáltatásainak és gazdaságának fejlesztése. A program egyik újdonsága, hogy a korábbiakkal szemben nem településekben, hanem hálózatokban gondolkodik, ezért is célozza a járásokat. A másik, hogy maguk a polgármesterek találhatják ki, hogy mire szeretnének pénzt kérni, legyen az bármi, ami a fenti prioritásokba belefér, nyári táboroztatástól szakrendelő felújításon keresztül útfelújításig.

A cél tehát nemes, de honnan lesz rá pénz? Itt jön képbe a Területfejlesztési Alap (TFA), amibe a magasabb helyi iparűzési adó (hipa) bevételű önkormányzatok fizetnek be, és éppen erre, tehát a Versenyképes Járások Program finanszírozására hozták létre. Hogy pontosan melyik önkormányzatok és mennyit fizetnek, azt elég kacifántos módon határozzák meg. Azok a települések kötelezettek, amelyeknek szolidaritási hozzájárulást is fizetnie kell. A pontos összeg meghatározásához meg kell nézni, hogy mennyivel nőtt egy év alatt a hipa-bevétel; aztán ebből le kell vonni, amennyivel az önkormányzatnak több szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie az adott évben; ha a különbözet pozitív, akkor a 70 százaléka megy a Területfejlesztési Alapba.

A befizetések alapvetően két ütemben történnek – májusban és novemberben –, csakhogy most a kormányváltás közepette az első elmaradt. Márpedig ez probléma, hiszen a kifizetések a Versenyképes Járások Programra (VJP) megkezdődtek, bevételek azonban nem társultak ehhez.

Ezt érzékelve a kormány nemrég törvényjavaslatot nyújtott be a költségvetés módosításáról, amelynek egy része a VJP körüli fennforgásokat kezeli. Ha a jelenleg a parlament előtt lévő javaslatot megszavazzák, akkor a teljes időszakra vonatkozó kötelezettséget novemberben szedik be az önkormányzatoktól.

Tekintve, hogy mostanság szinte folyamatosan arról lehet hallani, hogy mennyire rossz az önkormányzatok anyagi helyzete, felmerül a kérdés: hogyan fogják ezt kifizetni, nem jelent-e ez fizetőképességi kockázatot egy sor településnek? Erről érdeklődtünk a Pénzügyminisztériumnál, valamint a fővárosi és győri önkormányzatoknál.

A válasz pedig meglepő: a változtatás nemhogy rontana a települések helyzetén, hanem javítana azon. Budapest esetében ráadásul nem is kevéssel, az idei pénzügyi mozgásterük több mint 5,7 milliárddal nőne.

Ennek az az oka, hogy valójában az első, májusi befizetésnél még nem lehet előre tudni, hogy év végére mennyivel lesz több hipa-bevétele az önkormányzatnak az előző évnél, de a pénzt már akkor szeretné beszedni a kormány. Így ennek a kiszámolásához az addig eltelt időszak adatait használják, amelyek alapján Budapestnek májusban be kellett volna fizetnie mintegy 10,3 milliárd forintot a közös költségvetésbe. Később ezt visszakapta volna, csakhogy addig lényegében több milliárd forintnyi kamatmentes hitelt nyújtott volna az államnak. Várhatóan mintegy 5,7 milliárd forintot például csak jövőre utaltak volna vissza számára – ez az összeg szerepel is a város költségvetésében a tervezett kiadások közt. Bónusz, hogy mivel a főváros pénzügyi helyzete súlyos, és eleve mínuszban áll a számlája, ezért ezt a 10,3 milliárdot folyószámlahitelből fizethette volna ki, így még kamatteher is társult volna az átmeneti elvonás mellé.

Budapest TFA-ba való befizetéseinek tervezett alakulása Eseménysor Törvényváltoztatás előtt Törvényváltoztatás után 2026. májusi első befizetés - 10,3 milliárd befizetés elmaradt 2026. novemberi második elszámolás + 4,6 milliárd visszautalás - 2027. márciusi végső elszámolás + 5,7 milliárd visszautalás - Forrás: Budapest 2026-os költségvetése, Kiss Ambrus, Portfolio

Ehelyett a törvényváltoztatás utáni új elszámolási módszerben egyáltalán nem lenne ilyen oda-vissza utalgatás.

Mivel az első 9 hónap tényadatok alapján kell elszámolni, ezért úgy látjuk, nem keletkezik ez alapján befizetési kötelezettségünk

– írta a Portfolio-nak Kiss Ambrus főigazgató. Hasonlóan pozitívan értékelte a tervezett változtatásokat az utóbbi időben szintén pénzügyi problémákat jelző győri önkormányzat is, amely szerint a változtatások "kedvezően befolyásolják a város likviditási helyzetét". Győrnek 530,5 millió forintot kellett volna befizetnie a TFA-ba, az összeg azonban most várhatóan kevesebb lesz, noha az még a tényadatok függvénye, hogy pontosan mennyivel.

Mint Pintér Bence polgármester írta, "minden egyes forintnak van helye amit visszakap a város az állami elvonásokból, csak hogy pár példát mondjak: neki akarunk állni felújítani az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kálóczy téri épületét, rendbe szeretnénk rakni az útjainkat a közművezetékekkel együtt, el akarunk ültetni több száz fát, és előrébb szeretnénk lépni a szociális szférában, ezáltal a győri közbiztonság kérdésében, mert a közbiztonsággal kapcsolatos jelenlegi ügyek sok esetben nem csupán rendészeti, de szociális problémákból is fakadnak."

Úgy tűnik, hogy a nagyobb városok kihívásai országszerte hasonlóak, nem csupán az alulfinanszírozottság, de a közbiztonság romló helyzete is közös pont lehet.

Noha a győri és budapesti önkormányzatok esetében kedvező fejlemény a törvény módosítása, ha egy településnek mégis nehézsége akadna a befizetéssel, akkor is számíthat segítségre a Pénzügyminisztérium lapunknak küldött válasza szerint. "Amennyiben egy önkormányzat működőképessége vagy feladatainak ellátása veszélybe kerül, akkor pályázhat a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium kezelésében lévő önkormányzatok rendkívüli támogatására (REKI)." A tárca válaszából azonban egy másik érdekes körülmény is kiderült:

A súlyosabb anyagi problémákkal küzdő önkormányzatok esetében hamarosan tárgyalások indulnak a kormányzat és az önkormányzat között a rövid és a hosszú távú megoldás érdekében

– írták. Úgy tűnik tehát, hogy nem csupán kívülről nem látszik, hogy megindultak volna az egyeztetések az önkormányzatok helyzetének rendezéséről, hanem ez a folyamat még valóban nem kezdődött meg.

Adódik azonban egy másik fontos megfigyelés is a TFA és a Versenyképes Járások kapcsán: ez a konstrukció a legnyilvánosabb beismerése annak, hogy a szolidaritási hozzájárulásnak semmi köze ahhoz, mint amilyen célt az előző kormányzat kommunikációja szerint szolgált. Hiszen ha a Területfejlesztési Alap célja az, hogy pénzt szedjenek be a tehetősebb önkormányzatoktól a rosszabb helyzetűek fejlesztésére, akkor mi a szolidaritási hozzájárulás létjogosultsága? Az Orbán-kormány hivatalosan ugyanis éppen ugyanerre a funkcióra hivatkozott a hozzájárulás beszedésénél.

A válasz persze egyszerű, valójában a központi költségvetésnek pénzre volt szüksége, a "szolidaritás" szó a hozzájárulás előtt így csupán ennek a megideologizálása. Ráadásul az, hogy a szegényebb települések fejlesztésére szolgálna az elvonás, már csak azért sem tartható, mivel a szolidaritási hozzájárulás a központi büdzsébe, "a nagy közös kalapba" folyik be, és nem egy elkülönített alapba, amilyen a TFA is. Így aztán éppen ugyanolyan jogosan lehet róla azt mondani, hogy a balmazújvárosi vasútállomás felújítását finanszírozták belőle, mint hogy a kék plakátkampányokat, vagy az Otthon Start kamattámogatását.

A győri és budapesti önkormányzat példája egy sor kérdést felvet, így például, hogy mennyire volt általános jelenség tavaly, hogy a kormány májusban beszedett egy nagyobb összeget az önkormányzatoktól, aminek egy részét aztán fokozatosan visszautalta; és ha ez a rendszer felépítéséből adódott, akkor valójában miből finanszírozzák a Versenyképes Járásokat? Kérdéseinket ez ügyben elküldtük az illetékes minisztériumnak, amint választ kapunk, beszámolunk róla.

Címlapkép: A főpolgármester egyre inkább kint van a vízből. Forrása: Karácsony Gergely Facebook-oldala