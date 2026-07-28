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Az AI olyan rákterápiát talált, amely akár felezheti a halálozás kockázatát
Gazdaság

Az AI olyan rákterápiát talált, amely akár felezheti a halálozás kockázatát

Portfolio
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Egy mesterséges intelligencia segítségével brit kutatók olyan betegcsoportot azonosítottak, amelynél egy régóta ismert kemoterápiás szer jelentősen javíthatja a túlélést előrehaladott végbélrák esetén, írja az EurekAlert. Az AI olyan összefüggést talált, amely a korábbi klinikai vizsgálatokban rejtve maradt.
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A University College London kutatói mesterséges intelligenciát vetettek be egy korábbi klinikai vizsgálat adatainak újraelemzésére, és ennek segítségével sikerült azonosítaniuk azt a betegcsoportot, amely valóban profitál egy intenzívebb daganatellenes kezelésből.

A kutatásban egy speciálisan fejlesztett AI elemezte 414 végbélrákos beteg diagnóziskor készült szövettani mintáját. A rendszer több millió sejtet vizsgált meg, majd a daganat sejtsűrűsége alapján két csoportra osztotta a betegeket.

Azoknál, akiknek a daganatában magas volt a rákos sejtek aránya, a standard kemoradioterápiához hozzáadott irinotekán jelentős előnyt hozott. Öt éves követés során

  • körülbelül 43 százalékkal csökkent a daganat kiújulásának kockázata
  • mintegy 50 százalékkal csökkent a halálozás kockázata

A kutatók szerint ez azért különösen fontos, mert a korábbi klinikai vizsgálatok összességében nem mutattak egyértelmű előnyt az irinotekán hozzáadásából. Az AI azonban képes volt elkülöníteni azokat a betegeket, akik valóban profitáltak a kezelésből azoktól, akiknél semmilyen javulás nem volt kimutatható.

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Ez azért is lényeges, mert az irinotekán hatékony, ugyanakkor komoly mellékhatásokat is okozhat, például súlyos hasmenést vagy a fehérvérsejtszám csökkenését. Ha előre meg lehet mondani, kiknek érdemes adni a gyógyszert, sok beteg elkerülheti a felesleges mellékhatásokat.

A kutatócsoport egy szabadon használható online rendszert is létrehozott Octopath néven. Ebbe a klinikusok feltölthetik a biopsziás metszetek digitális képét, amelyet az AI automatikusan elemez.

A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredményeket további, független klinikai vizsgálatokban is meg kell erősíteni, mielőtt az AI rutinszerűen segíthetne a kezelési döntések meghozatalában vagy széles körben alkalmaznák ezt a terápiás megközelítést.

Címlapkép forrása: RHJ via Getty Images

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