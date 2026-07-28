Az ügyészség szerint 150 millió forint kenőpénzt kaphatott Bús Balázs

Az NKA-botrány miatt letartóztatásban lévő Bús Balázst is meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben. Az ügyészség szerint a volt polgármester legalább 150 millió forintot kaphatott a kerületben működtetett kenőpénzes rendszerből.

Az NKA-botrány miatt letartóztatásban lévő Bús Balázst is meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben – közölte kedden a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

Ezzel harmincháromra emelkedett az ügy gyanúsítottjainak száma.

A 2002 és 2006 között alpolgármesterként, majd 2019-ig polgármesterként dolgozó fideszes politikust vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.

Az ügyészség szerint Bús Balázs, Puskás Péter volt fideszes alpolgármester, Czeglédy Gergő korábbi MSZP-s alpolgármester, Kiss László jelenlegi óbudai polgármester és társaik 2008-tól korrupciós rendszert működtettek a kerületi önkormányzat körül. A gyanú szerint önkormányzati pozíciójukat kihasználva attól függetlenül tettek szert rendszeres bevételre, hogy az adott ciklusban kormányon vagy ellenzékben voltak.

A KNYF állítása szerint az új megbízásokért, illetve a meglévő szerződések fenntartásáért fizető gazdasági szereplőkkel Puskás Péter állapodott meg, Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával. A parkfenntartási, közterület-kezelési és közétkeztetési szerződésekhez kapcsolódó vesztegetési pénzekből

Bús 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kaphatott.

Bús Balázs nem tett vallomást, és panaszt nyújtott be a gyanúsítás ellen. A 2024-ben letartóztatott Czeglédy Gergő korábbi állítása szerint a kétszintes kenőpénzes rendszer a kerület fideszes és baloldali vezetése alatt egyaránt működött.

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