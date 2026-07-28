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Délutánra jött meg a befektetők étvágya a forinthoz
Gazdaság

Délutánra jött meg a befektetők étvágya a forinthoz

Portfolio
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A nap első felében még botladozott a forint a devizapiacon, délután aztán hirtelen kopogtattak be a vevők. Ez persze annyiból nem volt meglepő, hogy párhuzamosan a dollár is gyengülésnek indult.
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360 alá kapaszkodott a forint

Az elmúlt percekben már erősödésbe kapcsolt a forint, a 359,4 körüli árfolyam 0,1%-kal marad el a hétfő estitől, míg a dollár jegyzése 315,3-ig süllyedt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kiderült, hogyan oldanák meg a Hormuzi-szoros blokádját: önkéntes díj lenne a kulcs?

Omán az öbölmenti országok támogatásával kidolgozott javaslatot terjesztett Irán elé a Hormuzi-szoros hajóforgalmának rendezésére – értesült a Reuters egy öbölbeli forrástól és egy nyugati diplomatától. A tervezet szerint a szoros használatáért önkéntes hozzájárulást fizetnének a hajók, ami enyhíthetné az amerikai–izraeli háború miatt megbénult tengeri kereskedelmet. Egy magas rangú iráni forrás közlése szerint Teherán egyelőre nem reagált az ománi kezdeményezésre.

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Kiderült, hogyan oldanák meg a Hormuzi-szoros blokádját: önkéntes díj lenne a kulcs?
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Lejtőre került a dollár

A magyar deviza erősödésével párhuzamosan a dollár gyengülésnek indult az euróval szemben, most 1,14 közelében jár a jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a tegnapinál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megtalálták a forintot

Egy délutáni erősödési hullámmal a forint majdnem ledolgozta reggel óta összeszedett bukdácsolását, a mostani 360,3-as euróárfolyam már csak 0,15%-kal magasabb a hétfő estinél.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Energiaválság ide, energiaválság oda: mégis nőhetett Európa legerősebb gazdasága

A közel-keleti konfliktus és a megugró energiaárak ellenére a német gazdaság stabil maradhat, és a növekedési pálya is folytatódhat, jóllehet az infláció ismét gyorsulhat, és a bizonytalanság is jelentős. A Bundesbank legfrissebb havi jelentése arra is rámutat, hogy a bürokrácia visszaszorítása érdemi könnyítést jelentene a vállalatok számára - közölte a Handelsblatt.

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Energiaválság ide, energiaválság oda: mégis nőhetett Európa legerősebb gazdasága
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Kisebb erősödésben a forint

Napi 361,4 közeli mélypontjához mintegy 0,7 egységet erősödött a forint az euróhoz képest, amely jelenleg 360,7 körül mozog.

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Hiába esnek az olajárak, a forint gyengül

A mai nap a forint az euróval és a dollárral szemben is gyengül, egy olyan helyzetben amikor a közel-keleti fejlemények hatására esnek az olajárak.

A forint jelenleg nincs könnyű helyzetben. A közel-keleti kaotikus események, a Trump által kivetett újabb vámok és az MNB kamatcsökkentési ciklus hatásai között kell egyensúlyoznia.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Napi mélyonton a forint

Ismét 361 felett jár a forint és jelenleg 361,2-361,35 között áll az euróval szemben. Ugyan ez napi szinten a magyar deviza leggyengébb állása, de még így is a hétvégi szintje, és az elmúlt heti 365 körüli mélypontja alatt van.

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Gyengélkedik a magyar deviza

Az elmúlt egy órába szakaszos kismértékű gyengülés látható a forint euróval szembeni árfolyamán, amely ez idő alatt mintegy 0,4 egységet gyengült, így jelenleg 360,3 körül jár.

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A dollárban ennél valamivel látványosabb a mozgás, hiszen ott 316,5-ről gyengült egészen 317,2-ig gyengült a forint.

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Enyhe erősödésben a forint

Továbbra is kisebb kilengések jellemzik csak a magyar deviza állását, amely az elmúlt egy órában a 360,5 és 360-as sávban mozgott az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is éppen erősödő tendencia mutatkozik. Itt jelenleg 316,6-os szinten jár az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Újabb tüske után mászik vissza a forint

Egészen 360,5-ig gyengült a forint az euróval szemben, de mostanra már ismét a 360 határán mozog az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kisebb gyengülésben a forint

Ismét alulról súrolja a 360-as szintet a forint az euróval szemben, miután 359,5-ig erősödött 9 óra magasságában a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollárra szemben hasonló mintát ír le a forint, jelenleg pedig 316,5 felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ismét 360 alatt a forint

Ugyan a keddet hirtelen gyengüléssel indította magyar deviza, így a 361-es szintet is súrolta az euróval szemben, mostanra visszakúszott a lélektani határ alá és jelenleg 359,9 körül mozog az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megvolt az első tüske, érdekes nap várhat a forintra

A forint kedd reggel majdnem a 361-es szintig gyengült az euróval szemben, mielőtt korrekcióba kezdett, és jelenleg 360,2-ön áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben egy dollárért nagyjából 317 forintot, száz japán jenért pedig körülbelül 194 forintot kellett adni.

A magyar deviza napját elsősorban a nemzetközi kockázatvállalási kedv, a dollár mozgása és az uniós források lehívásához szükséges törvényekről tartott parlamenti szavazások befolyásolhatják.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár egyhavi csúcsa közelében maradt, miután a befektetők már 40 százalék közeli esélyt adnak annak, hogy az amerikai jegybank szerdán 25 bázisponttal kamatot emel. Az euró 1,14 dollár körül forgott, miközben az amerikai devizát a magas kötvényhozamok támogatják. Egy újabb dollárerősödési hullám általában a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is nyomást helyezhet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jen továbbra is négy évtizedes mélypontja közelében, 163,7 jen körül mozgott a dollárral szemben. A piac arra számít, hogy a japán jegybank a héten változatlanul hagyja a kamatokat, ezért egyre nagyobb figyelem irányul egy esetleges devizapiaci beavatkozásra. A hangulatot közben ronthatja az ázsiai technológiai részvények meredek esése, míg az olajárak csökkenése és az amerikai–iráni feszültség enyhülése némi támaszt adhat a forinthoz hasonló, kockázatosabb devizáknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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