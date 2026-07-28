Délutánra jött meg a befektetők étvágya a forinthoz

A mai nap a forint az euróval és a dollárral szemben is gyengül, egy olyan helyzetben amikor a közel-keleti fejlemények hatására esnek az olajárak.

A forint jelenleg nincs könnyű helyzetben. A közel-keleti kaotikus események, a Trump által kivetett újabb vámok és az MNB kamatcsökkentési ciklus hatásai között kell egyensúlyoznia.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader