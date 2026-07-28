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Drámai előrejelzés a Velencei-tóra, augusztusra már csak 20 centis vízállás jöhet
Gazdaság

Drámai előrejelzés a Velencei-tóra, augusztusra már csak 20 centis vízállás jöhet

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Tovább romolhat a Velencei-tó helyzete. A Telexnek nyilatkozó Élő Környezetért Felelős Minisztérium szerint a vízügyi modellszámítások alapján augusztusra már mindössze 20 centiméter körüli vízállás várható. Ez azt jelentheti, hogy a tó összefüggő vízfelülete több helyen megszűnik, ezért már rendkívüli természetvédelmi intézkedésekre is készülnek.

Tovább romolhat a Velencei-tó állapota. A Telex kérdésére az Élő Környezetért Felelős Minisztérium azt közölte, hogy a vízügyi modellszámítások alapján augusztusra a tó vízszintje már a 20 centiméteres tartományba süllyedhet. Ez olyan alacsony vízállást jelentene, hogy sok helyen megszűnne az összefüggő vízfelület, helyette egymástól elszigetelt kisebb tavacskák maradnának, közöttük száraz területekkel.

A Telexnek Orbán Zoltán, a minisztérium sajtófőnöke azt mondta, hogy már döntés született arról, hogy ahol lehet, átvágásokkal összekötik ezeket a víztesteket. Ezzel ökológiai folyosókat alakítanának ki, hogy a vízi élőlények könnyebben mozoghassanak a tó különböző részei között.

A Telex beszámolója szerint arra is készülnek, hogy ha tovább folytatódik az aszály, mentőhalászatot kell indítani. A minisztérium szerint a vízszint további csökkenése után a halaknak legfeljebb egy-két hetük maradna életben, ezért szükség lehet a kimentésükre. A hosszú távú vízpótlásról és a tó teljes rehabilitációjáról ugyanakkor még nem született döntés, jelenleg a szakmai egyeztetések zajlanak.

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