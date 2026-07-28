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Energiaválság ide, energiaválság oda: mégis nőhetett Európa legerősebb gazdasága
Gazdaság

Energiaválság ide, energiaválság oda: mégis nőhetett Európa legerősebb gazdasága

Portfolio
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A közel-keleti konfliktus és a megugró energiaárak ellenére a német gazdaság stabil maradhat, és a növekedési pálya is folytatódhat, jóllehet az infláció ismét gyorsulhat, és a bizonytalanság is jelentős. A Bundesbank legfrissebb havi jelentése arra is rámutat, hogy a bürokrácia visszaszorítása érdemi könnyítést jelentene a vállalatok számára - közölte a Handelsblatt.
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A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
Információ és jelentkezés

A német jegybank előrejelzése szerint a reál-GDP az első negyedéves 0,3 százalékos bővülését követően a második negyedévben is enyhe növekedést mutathatott. A Reuters konszenzusa alapján

az elemzők a csütörtökön megjelenő előzetes adatoktól minimális, 0,1 százalékos emelkedést várnak.

Az ipari termelést az élénk külső kereslet és a bővülő export húzta, miközben a lakossági fogyasztást a magas energiaárak okozta reálbércsökkenés ellenére az élénkítő költségvetési politika is támogatta.

A friss mutatók a júniusi prognózishoz képest valamivel erősebb konjunktúrára utalnak; a Bundesbank akkor 0,7 százalékos GDP-növekedést jelzett előre 2026-ra. A jegybank ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy

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a tavaszi bővülés részben egyszeri hatások eredménye.

A német exportőrök helyzetét például javította, hogy globális, különösen ázsiai versenytársaik komolyabb alapanyag- és alkatrészhiánnyal küzdöttek. Emellett az ellátási láncok akadályaitól és a drágulástól tartó, előrehozott vállalati beszerzések is átmenetileg stabilizálták az ipari ágazatokat, ám ezen rendkívüli tényezők kifutásával a harmadik negyedév már gyengébb képet mutathat.

A pénzromlás ütemét tekintve sincs ok az optimizmusra.

Az energiaárak az iráni konfliktus hatására megugrottak, ami jelentősen növelte a német háztartások megélhetési költségeit. Júniusban az éves infláció 2,3 százalékon alakult, miközben az uniós módszertan szerinti harmonizált fogyasztóiár-index 2,4 százalékot ért el. A Bundesbank szerint a mutató a következő hónapokban ismét emelkedő pályára állhat, amiben kulcsszerepet játszik az üzemanyagok hatósági árkedvezményének július eleji kivezetése, valamint a magasabb energiaköltségek begyűrűzése a fogyasztói árakba.

A jegybank elemzése rámutat, hogy az energiaárak emelkedése jellemzően késleltetve jelenik meg a fogyasztóiár-kosárban, mivel időbe telik, amíg a vállalkozások a magasabb termelési, szállítási és beszerzési költségeiket áthárítják a végfelhasználókra. Amennyiben a közel-keleti geopolitikai feszültség tartósnak bizonyul, az energiaárak a fogyasztói szinten is tartósan magasak maradhatnak - áll a friss prognózisban.

A Bundesbank külön fejezetben foglalkozik az adminisztratív terhekkel.

Egy nagyjából 7000 vállalat bevonásával készült felmérés szerint a bürokratikus költségek az éves árbevétel arányában a 2022-es mintegy öt százalékról 2024-re csaknem hét százalékra emelkedtek. Ökonometriai modellek alapján ez a növekvő szabályozási teher érezhetően visszavetette a termelékenység javulását, főleg a kkv-szektorban, ahol az adminisztráció jelentős munkaerő-kapacitást köt le. Bár az árbevétel-arányos bürokratikus terhek továbbra is a pénzügyi szektorban a legmagasabbak, a feldolgozóiparban is több mint másfélszeresére nőtt ez a mutató, ami érdemben rontja a német export versenyképességét. A jegybank szerint ugyanakkor

a kormányzat már felismerte a problémát, és az elindított modernizációs programok jó irányba mutatnak.

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