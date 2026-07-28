Európa halad a hepatitisz felszámolása felé, de a 2030-as célok elérhetetlennek látszanak

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legfrissebb – a hepatitis világnapja alkalmából kiadott – jelentése szerint Európa ugyan folyamatosan halad a hepatitis B- és C-fertőzések visszaszorításában, ám a megelőző intézkedések egyenetlen bevezetése miatt a régió várhatóan nem éri el a 2030-ra kitűzött célt, vagyis a vírusos hepatitis mint közegészségügyi fenyegetés felszámolását. Eközben a magyar hepatitis A-fertőzések száma tovább nőtt, de legalább a 29. heti kumulált szám közel 16 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Az ECDC szerint a pozitív fejlemények közé tartozik, hogy a hepatitis B prevalenciája az ötévesnél fiatalabb gyermekek körében gyakorlatilag nullára csökkent. Mind a harminc EU- és EGT-tagállamban bevett gyakorlattá vált a várandósság alatti szűrés, aminek köszönhetően

az anyáról gyermekre történő vertikális transzmisszió aránya két százalék alá esett.

Az akut hepatitis B-fertőzések száma 2006 óta tartósan csökken, a 25 év alattiak körében pedig a fertőzések aránya a 2015-ös 11 százalékról 2024-re 8 százalékra mérséklődött, ami egyértelműen a gyermekkori oltási programok eredményességét mutatja.

A kötelező oltási rendszernek köszönhetően a Hepatitis B átoltottság Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas, tartósan 99% feletti.



Bár az alábbi táblázatban nem szerepeltettük, a mutatóban semmilyen drasztikus elmozdulás vagy visszaesés nem volt: az átoltottság a teljes 2015–2024 közötti időszakban rendkívül stabilan, 99,3% és 99,7% között mozgott mindkét részoltás esetében.

A nem beoltott mintegy 300–600 gyermek hátterében szinte kivétel nélkül tartós egészségügyi kontraindikáció (pl. súlyos immunszupresszív kezelés, akut krónikus betegség) vagy tartós külföldi tartózkodás áll, nem pedig az oltási szándék elutasítása.

Az ECDC adatai alapján a régióban átfogó szűrőrendszerek működnek a vérrel, szövetekkel vagy sejtekkel történő transzmisszió megelőzésére is. Egy friss felmérés szerint számos ország már bevezette az emberi eredetű anyagokra vonatkozó uniós szabályozás új, szigorúbb biztonsági követelményeinek megfelelő rendszereket.

A kihívások ugyanakkor továbbra is jelentősek.

Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben becslések szerint mintegy ötmillió ember él krónikus hepatitis B- vagy C-fertőzéssel – jelentős részük ráadásul diagnosztizálatlanul –, és évente csaknem 60 ezren veszítik életüket a fertőzésekhez köthető májbetegségek miatt.

A közösségi szintű prevencióban komoly hiányosságok tapasztalhatók, ugyanis a 25 tagország közül mindössze kilenc teljesítette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon célkitűzését, hogy a gyermekek 95 százaléka teljes körű hepatitis B elleni védőoltást kapjon, sőt egyes államokban az átoltottság még csökkent is az elmúlt években.

Az ismert fertőzési úttal rendelkező hepatitis C-esetek többségéért az intravénás kábítószer-használat felelős. Bár az ártalomcsökkentő programok, például az opioid szubsztitúciós terápia, valamint a steril tűk és fecskendők biztosítása hatékonyan mérséklik a vírus terjedését, ezek hozzáférhetősége továbbra sem kielégítő, a WHO steril eszközök elosztására vonatkozó célkitűzését ugyanis mindössze hét ország teljesíti.

Az ECDC és az Európai Kábítószer-ügynökség (EUDA) kulcsfontosságú beavatkozási javaslatokat fogalmazott meg az intravénás droghasználók fertőzéseinek megelőzésére, emellett egy online eszköztárat is kidolgoztak a büntetés-végrehajtási intézetekben zajló hepatitisfelszámolási programok támogatására.

Egyetlen embernek sem szabadna egy megelőzhető, diagnosztizálható és kezelhető betegség miatt meghalnia

– fogalmazott Bruno Ciancio, az ECDC szakértője. A hatékony megoldások már rendelkezésre állnak, a feladat csupán az, hogy ezek minden érintetthez eljussanak, tette hozzá.

A hepatitis A terjedése Magyarországon

A hepatitis A (HAV) terjedése nem állt meg. Az NNGYK 23 új esetet jelentett a 29. hétre, amivel 722-re emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről látható, milyen drámaian alakult ezen a téren a tavalyi év. A 29. héten 133-mal alacsonyabban állt a megbetegedések kumulált száma, mint egy évvel korábban, és van rá esély, hogy megússzuk 2026-ot kevesebb fertőzéssel.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első 29 hét alatt annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 333 megbetegedéssel (46,1%), őt követi Budapest (114, 15,8%), Hajdú-Bihar (67, 9,3%), Pest (53, 7,3%), végül Szabolcs (43, 6,0%). Néhány héttel ezelőtt még Heves állt Hajdú-Bihar helyén a Top 5-ben.

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