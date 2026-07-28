Figyelem: az egész országra kiadták a harmadfokú riasztást!

Magyarország egész területén harmadfokú hőségriasztás lép életbe július 30. és augusztus 4. között. A tartós kánikula nemcsak súlyos egészségügyi terhelést jelent, hanem a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélyét és a szén-monoxid-mérgezések kockázatát is jelentősen növeli, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében.

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján

harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére július 30. (csütörtök) 0:00 órától augusztus 4. (kedd) 24:00 óráig.

A rendkívüli meleg leginkább az időseket, a krónikus betegséggel küzdőket, a csecsemőket, a várandós nőket, valamint a fizikai munkát végzőket veszélyezteti. A tartós hőség kiszáradást, vérnyomásesést, súlyosabb esetben pedig akár életveszélyes hőgutát is előidézhet. Rosszullét esetén az érintettet azonnal hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a testhőmérséklet csökkentését, és indokolt esetben mentőt kell hívni. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az egyedül élő, idős rokonokra és szomszédokra.

A védekezés leghatékonyabb módja a folyamatos folyadékpótlás, miközben javasolt elkerülni az alkoholos, koffeintartalmú és magas cukortartalmú italok fogyasztását.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy 11 és 15 óra között tartózkodjunk hűvös helyen, árnyékoljuk a lakást, és viseljünk könnyű, világos ruházatot. A rendszeresen szedett gyógyszerek esetében a meleg miatt különösen fontos a betegtájékoztatóban előírt tárolási hőmérséklet betartása. Szigorúan tilos gyermekeket vagy háziállatokat a parkoló járművekben hagyni, mivel az utastér percek alatt életveszélyes mértékben felmelegedhet. Amennyiben bárki bajba jutott embert vagy állatot lát egy bezárt autóban, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.

A hosszan tartó szárazság következtében országszerte jelentősen emelkedett a szabadtéri tüzek száma, ezért a hőségriasztás ideje alatt fokozottan kerülni kell a szabadtéri tűzgyújtást. Ezzel párhuzamosan a hőség a kéményekben úgynevezett légdugót hozhat létre, ami gátolja a füstgáz kiáramlását, így a nyílt égésterű vízmelegítők és fűtőberendezések mellett elengedhetetlen a szén-monoxid-érzékelő használata.

A lakosság számára ingyenesen igénybe vehető, klimatizált helyiségek listája megtalálható a katasztrófavédelem hivatalos honlapján, míg a legfrissebb riasztásokról és veszélyhelyzeti információkról a VÉSZ mobilalkalmazáson keresztül lehet tájékozódni.

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