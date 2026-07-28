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Figyelmeztet a Nyugdíjguru: a kormány nem oldotta meg a nyugdíjproblémát, a munka neheze csak most kezdődik
Gazdaság

Figyelmeztet a Nyugdíjguru: a kormány nem oldotta meg a nyugdíjproblémát, a munka neheze csak most kezdődik

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A népesség elöregedése, a drasztikusan csökkenő gyermekvállalási kedv és a munkaerő jelentős elvándorlása miatt a magyar kormány számára elkerülhetetlenné vált a hazai nyugdíjrendszer érdemi reformja - írja hírlevelében Farkas András. A Nyugdíjguru szerint a demográfiai és gazdasági folyamatok fenntarthatatlanná teszik a jelenlegi modellt, ráadásul az eddig bejelentett intézkedések nem nyújtanak valós megoldást a fenyegető rendszerkockázatokra.

A várható élettartam örvendetes növekedésével párhuzamosan jelentősen zuhan a termékenység. Míg a korábbi generációkban általános volt a nagycsalád, a legfrissebb statisztikák szerint ma száz magyar nőre mindössze 131 gyermek jut, dacára az elmúlt időszakok demográfiai törekvéseinek.

Farkas szerint e két tényező együttesen a népesség rendkívül gyors elöregedéséhez vezet, aminek következtében

jelenleg minden ötödik, az évtized végére, azaz 2030-ra pedig már majdnem minden negyedik magyar állampolgár 65 év feletti lesz.

A helyzetet tovább rontja az aktív korúak, különösen a fiatalok elvándorlása. A kibocsátó országokat, így hazánkat is súlyosan érinti a munkaerő távozása, miközben a fejlett fogadó országok az ápolóhiány és az ellátórendszerek fenntartása miatt idővel kényszerűen másként fognak tekinteni a bevándorlásra. A megállíthatatlan demográfiai öregedés ráadásul az európai versenyképesség gátjává is vált. A nemzeti jövedelem egyre nagyobb hányadát emésztik fel a nyugdíj-, egészségügyi és szociális kiadások, miközben folyamatosan zsugorodik az innovatív, fiatal munkaerőbázis.

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A demográfiai aranykor véget ért, helyét Európa-szerte a demográfiai hanyatlás vette át.

Bár a fejlett országokban a nyugdíjkiadások átlagosan a GDP legalább 11 százalékát teszik ki, Magyarországon ez az arány jelenleg csupán 7,5 százalék. Ez a különbség azonban nagyrészt a nyugdíjasok relatív elszegényedésének tudható be, és az elöregedéssel párhuzamosan ez a költségvetési teher a jövőben törvényszerűen növekedni fog. Nem véletlen, hogy számos európai kormány a nyugdíjkorhatár emelésével és automatikus korrekciós mechanizmusok bevezetésével próbálja ellensúlyozni a fenntarthatósági válságot.

Magyarországon is egyre nyilvánvalóbb a matematikai képtelenség, hiszen nagyjából egy évtized múlva, 2037-re a munkaerőpiacra belépő fiatalok drasztikus hiánya és a külföldön dolgozó magyarok magas száma miatt legalább egymillióval kevesebb járulékfizetőnek kellene eltartania négyszázezerrel több nyugdíjast.

Ebből a szűkülő bázisból még a jelenlegi, európai viszonylatban alacsonynak számító ellátási színvonal sem lesz biztosítható, amire az OECD legfrissebb országjelentése is nyomatékosan felhívta a figyelmet.

Mindezek tükrében Farkas András leszögezi: a magyar kormány nem halogathatja tovább a probléma valódi kezelését. Szerinte a legutóbb bejelentett lépések önmagukban elégtelenek az érdemi fordulathoz, sőt átfogó reformok nélkül csak tovább nehezítik a magyar nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát.

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