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Itt a friss előrejelzés: 40 fokkal indul az augusztus, jó eséllyel új melegrekord is születik
Gazdaság

Itt a friss előrejelzés: 40 fokkal indul az augusztus, jó eséllyel új melegrekord is születik

Portfolio
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A szerda hajnali enyhülést követően rendkívül erős hőhullám éri el az országot, amely a hétvégére akár 40 Celsius-fokos forróságot is hozhat. Az extrém hőség és a magas napi középhőmérséklet miatt a HungaroMet péntekre három megyében is elrendelte a legmagasabb, harmadfokú piros figyelmeztetést - olvasható az Időkép weboldalán.

Az előttünk álló éjszakát még érdemes kihasználni a lakások átszellőztetésére, ugyanis szerda hajnalban az ország nagy részén 20 fok alá, jellemzően 8 és 19 fok közé hűl le a levegő - áll az Időkép legfrissebb előrejelzésében. A legjelentősebb felfrissülést az Északi-középhegységben és az északkeleti területeken élők tapasztalhatják.

Ezt követően azonban egy anticiklonnak és a hozzá kapcsolódó déli áramlásnak köszönhetően napról napra egyre forróbb légtömegek érkeznek térségünkbe, így a felmelegedés gyors ütemben fokozódik. Szerda napközben a csúcshőmérséklet helyenként már elérheti a 35 fokot, csütörtöktől kezdve pedig az ország jelentős részén meg is haladja majd ezt az értéket.

A kánikula szombaton, augusztus elsején tetőzik, amikor jó eséllyel akár 40 fokot is mérhetnek, ami a napi melegrekord megdőlését is eredményezheti.

A nappali forróság mellett az éjszakák is egyre fojtogatóbbá válnak, hiszen mind nagyobb területen alakul 20 fok felett a legalacsonyabb hőmérséklet. A tartós hőség miatt a HungaroMet péntekre Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megye területére már kibocsátotta a legmagasabb fokozatú, piros figyelmeztetést.

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