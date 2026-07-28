Itt a nagy dobás: hamarosan 6000 forint alatt lehet majd iPhone-hoz jutni

Az Apple kedden bejelentette, hogy

az amerikai vásárlók hamarosan akár kétéves futamidőre is bérelhetnek iPhone-t, havi 17,99 dollártól, vagyis mintegy 5711 forinttól.

A sikeres előzetes hitelképességi vizsgálat után a vásárlók egy- vagy kétéves bérleti szerződést köthetnek iPhone-ra, de hasonló lehetőség nyílik Apple Watch, valamint két- vagy hároméves konstrukcióban Mac és iPad készülékek bérlésére is. A bérleti időszak végén a készüléket vissza kell szolgáltatni, de a felhasználóknak lehetőségük lesz arra is, hogy egy kiegészítő összeg megfizetésével megvásárolják a terméket, vagy újabb modellre váltsanak. Kauciót nem kell fizetni, és bár a Klarna nem számít fel késedelmi díjat, háromhavi elmaradás után felbontja a szerződést.

A bejelentés egy hónappal azután érkezett, hogy az Apple a globális memóriachip-hiányra hivatkozva legalább 100 dollárral, bizonyos modellek esetében pedig több mint 1000 dollárral emelte az iPad és a Mac készülékek alapárát. Az elemzők az idén az iPhone-ok esetében is áremelésre számítanak, és úgy vélik, a bérleti konstrukció segíthet elterelni a figyelmet a magasabb induló árakról a kedvezőbbnek tűnő havi részletek irányába.

A havidíjak jelentősen eltérnek majd az egyes modellek függvényében, a prémium kategóriás eszközökért értelemszerűen többet kell fizetni. Például a kártyafüggetlen iPhone 17 Pro havidíja kétéves futamidőnél 31,99 dollár, míg egyéves bérlet esetén 45,99 dollár lesz. A belépőszintű modellek, mint az iPhone 16 és a MacBook Neo, kimaradnak ebből a programból.

Az új konstrukció a korábbi opcióknál lényegesen kedvezőbb havidíjú bérlést tesz lehetővé. A korábbi, az AppleCare szolgáltatást is magában foglaló iPhone Upgrade Program keretében a felhasználók a Citizens Bank finanszírozásával 24 hónapon keresztül havonta több mint 42 dollárt fizettek. Az Apple keddi tájékoztatása szerint ezt a korábbi programot kivezeti az Egyesült Államokban, az ügyfeleket pedig átirányítja az új Apple Upgrade konstrukcióba.

Az új programmal az Apple közvetlenebb versenybe lép a távközlési szolgáltatókkal, amelyek hagyományosan kedvezményes készülékfinanszírozással és használt eszközök beszámításával láncolják magukhoz a fogyasztókat. Jelenleg az AT&T, a Verizon és a T-Mobile is kínál hasonló részletfizetési lehetőségeket. Az Apple csütörtökön teszi közzé a harmadik negyedéves pénzügyi jelentését, amely Tim Cook utolsó ilyen jellegű prezentációja lesz, mielőtt átveszi az igazgatótanács ügyvezető elnöki posztját.

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