Itt az új rekord, soha nem volt még ilyen alacsony a Duna vízállása Budapesten

Soha nem mértek még ilyen alacsony vízállást a Dunán Budapesten. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság keddi mérése szerint a folyó vízállása reggel már csak 31 centiméter volt. Ezzel megdőlt a 2018 októberében felállított 33 centiméteres negatív rekord.
A rendkívüli aszály következményei már messze túlmutatnak a rekordokon. Az alacsony vízszint miatt a Duna medréből sorra kerülnek elő olyan tárgyak és emlékek, amelyeket évtizedeken át eltakart a folyó.
A Margitsziget közelében a napokban második világháborús lőszermaradványt emeltek ki, Százhalombattánál pedig egyetlen hónap alatt 27 robbanótestet találtak. A Duna horvátországi szakaszán ismét láthatóvá vált egy csaknem kilencven éve elsüllyedt hajó is.
Magyarországon is több különleges lelet bukkant elő az elmúlt hetekben. Ásványrárónál egy második világháborús betonhajó, Nagybajcsnál egy feltételezett szovjet hajóroncs, Komáromnál pedig egy aknára futott vontatógőzös maradványai idézik fel a folyó háborús múltját. Mohács térségében több elsüllyedt hajó vált újra láthatóvá, Érdnél pedig korábban pénzérmék és más régészeti leletek kerültek elő.
A vízügyi szakemberek szerint a Duna vízszintje a következő napokban tovább csökkenhet. Ha ez bekövetkezik, újabb hajóroncsok, robbanótestek és történelmi emlékek bukkanhatnak elő a mederből.
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