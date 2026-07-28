Kármán András bejelentette: két tagot is visszahív az MNB felügyelőbizottságából

A pénzügyminiszter bejelentette, hogy a kormány szigorítja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) gazdálkodásának ellenőrzését, miközben maradéktalanul tiszteletben tartja a jegybank monetáris politikai függetlenségét. A tárcavezető visszahívta a minisztérium két delegáltját az MNB felügyelőbizottságából, törvényjavaslatot készít elő a testületi tiszteletdíjak csökkentésére, továbbá tervezi az ellenőrzési jogkörök kiterjesztését a jegybanki alapítványokra és a leányvállalatokra is. A pénzügyminiszter minderről kérdésre válaszolva beszélt a parlament keddi ülésén.

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Az MNB monetáris politikája – beleértve az alapkamat meghatározását és az árstabilitás biztosítását – a kormánytól függetlenül működik - jelentette ki Novák Előd kérdésére válaszolva Kármán András pénzügyminiszter a parlament keddi ülésén. A tárcavezető szerint ugyanis ez a legfőbb garanciája annak, hogy az infláció kezelését távol lehessen tartani a napi politikai érdekektől.

A tárcavezető ezután elmondta, hogy a jegybank ugyanakkor az államháztartás része is, így a rábízott közpénzek felhasználását az Állami Számvevőszéknek és az Országgyűlésnek is szigorúan ellenőriznie kell.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a korábbi Fidesz-kormányzat alatt ez a gyakorlat éppen fordítva működött, hiszen a korábbi nemzetgazdasági miniszter rendszeresen nyomást gyakorolt a kamatdöntésekre és az árfolyam-politikára, miközben a jegybank gazdálkodását kivonták a nyilvános kontroll alól.

A rendszer megértéséhez Kármán András szerint fontos elkülöníteni a jegybank két legfontosabb testületét.

Míg a Monetáris Tanács esetében a függetlenség sérthetetlen, addig a felügyelőbizottság az MNB tulajdonosi ellenőrzéséért felel, ahol a fő szempont az elszámoltathatóság

- hangsúlyozta a pénzügyminiszter. A miniszter cáfolta azokat a felvetéseket, amelyek szerint a felügyelőbizottság jelenleg törvénytelenül működne amiatt, mert Csath Magdolna nem tagja a testületnek. A jogszabályok értelmében az Országgyűlés által választott három tag esetében nincs pártkvóta, így a kormánypárt is szabadon jelölhet.

A valódi probléma Kármán András szerint nem a kvóták hiánya, hanem az, hogy a korábbi felügyelőbizottság éveken át tétlenül nézte, ahogy a NER-hez köthető szereplők több százmilliárd forintnyi közpénzt vittek ki a jegybankból. A tagok a magas tiszteletdíjak zsebre rakása és a céges autók használata mellett gyakran arra hivatkoztak, hogy jogállásukból adódóan nem tudnak beavatkozni az MNB szisztematikus megkárosításába.

A felelőtlenség felszámolása érdekében a pénzügyminiszter visszahívta a jegybank felügyelőbizottságába delegált két miniszteri tagot, és újakat jelölt a helyükre, a tiszteletdíjak mérséklésére pedig törvénymódosítást nyújtanak be

- jelentette be Kármán András parlamenti felszólalásában.

Az egyik visszahívott tag Hoffmann Mihály, az ÁKK nemrég leköszönt vezérigazgatója, aki a miniszter képviselőjeként volt tagja a felügyelőbizottságnak. A másik érintett személy Kisgergely Kornél, szakértőként delegált tag, aki korábban az EXIM Banknál dolgozott, illetve 2026 májusig államtitkári pozíciót is betöltött.

A Pénzügyminisztérium jelenleg azt vizsgálja, hogyan lehetne rendszerszinten is megerősíteni a jegybanki gazdálkodás felügyeletét. A jelenlegi struktúra egyik súlyos hibája, hogy az MNB belső ellenőrzési vezetője közvetlenül az elnöknek van alárendelve, így attól kapja az utasításokat és a javadalmazását, akit ellenőriznie kellene. A tárca ezért egy olyan új, bevált nemzetközi mintákra épülő ellenőrző szerv létrehozását mérlegeli, amely közvetlenül a felügyelőbizottság irányítása alá tartozna. Emellett elengedhetetlen, hogy a jövőben a felügyelőbizottság hatásköre a jegybanki alapítványokra és az ingatlanfelújításokat végző leányvállalatokra is maradéktalanul kiterjedjen - zárta felszólalását a pénzügyminiszteri tárca vezetője.

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