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Kénytelenek voltak közbelépni a paksi atomerőműnél a rekordszintű szárazság miatt
Gazdaság

Kénytelenek voltak közbelépni a paksi atomerőműnél a rekordszintű szárazság miatt

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A rendkívül alacsony dunai vízállás és a hőség miatt kedd este csökkentik a paksi atomerőmű harmadik blokkjának teljesítményét, miután hétfőn az első blokknál is hasonló beavatkozásra volt szükség. Az energetikai miniszter szerint a lépés a biztonságot szolgáló, felelős döntés, miközben a Paks II. újonnan kinevezett vezérigazgatója a projekt teljes felülvizsgálatát jelentette be - írta meg a HVG.

A tartós szárazság következtében 2026. július 28-ára a Duna vízállása Paksnál -112 centiméterre süllyedt,

Emiatt az MVM Paksi Atomerőmű úgy döntött, hogy kedd este nyolc órától 237 megawattal csökkenti a harmadik blokk teljesítményét.

Az MVM tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan nyomon követik a folyó vízhozamát és hőmérsékletét, hogy garantálják a létesítmény biztonságos üzemelését, valamint a környezetvédelmi előírások betartását. A vízállás és a kánikula miatt már hétfőn is szükség volt egy átmeneti beavatkozásra, amikor az első blokk termelését fogták vissza 245 megawattal.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy

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az intézkedés nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős lépés, amely a rendszer megfelelő működését és a biztonság elsődlegességét bizonyítja.

A jogszabályok értelmében a Dunába visszaengedett hűtővíz hőmérséklete a melegvíz-csatorna torkolatától számított 500 méteres távolságban nem haladhatja meg a 30 Celsius-fokot. Egy hónappal ezelőtt, a nyár első komolyabb hőhulláma idején is történt már hasonló korlátozás, bár akkor a kiugró fogyasztás miatt a tárcavezető két napra engedélyezte a határérték 31,5 Celsius-fokig történő, ellátásbiztonsági célú túllépését.

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Ezzel párhuzamosan Ságodi Attila, a Paks II. Zrt. napokban kinevezett vezérigazgatója arról nyilatkozott, hogy

a magyar állam célja továbbra is a beruházás sikeres megvalósítása.

Tájékoztatása szerint a következő hónapok a szakmai egyeztetésekkel és a projekt teljes felülvizsgálatával telnek majd, miközben kiemelt feladat az üzletmenet-folytonosság folyamatos biztosítása is.

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