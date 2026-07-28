Kénytelenek voltak közbelépni a paksi atomerőműnél a rekordszintű szárazság miatt

A tartós szárazság következtében 2026. július 28-ára a Duna vízállása Paksnál -112 centiméterre süllyedt,

Emiatt az MVM Paksi Atomerőmű úgy döntött, hogy kedd este nyolc órától 237 megawattal csökkenti a harmadik blokk teljesítményét.

Az MVM tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan nyomon követik a folyó vízhozamát és hőmérsékletét, hogy garantálják a létesítmény biztonságos üzemelését, valamint a környezetvédelmi előírások betartását. A vízállás és a kánikula miatt már hétfőn is szükség volt egy átmeneti beavatkozásra, amikor az első blokk termelését fogták vissza 245 megawattal.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy

az intézkedés nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős lépés, amely a rendszer megfelelő működését és a biztonság elsődlegességét bizonyítja.

A jogszabályok értelmében a Dunába visszaengedett hűtővíz hőmérséklete a melegvíz-csatorna torkolatától számított 500 méteres távolságban nem haladhatja meg a 30 Celsius-fokot. Egy hónappal ezelőtt, a nyár első komolyabb hőhulláma idején is történt már hasonló korlátozás, bár akkor a kiugró fogyasztás miatt a tárcavezető két napra engedélyezte a határérték 31,5 Celsius-fokig történő, ellátásbiztonsági célú túllépését.

Ezzel párhuzamosan Ságodi Attila, a Paks II. Zrt. napokban kinevezett vezérigazgatója arról nyilatkozott, hogy

a magyar állam célja továbbra is a beruházás sikeres megvalósítása.

Tájékoztatása szerint a következő hónapok a szakmai egyeztetésekkel és a projekt teljes felülvizsgálatával telnek majd, miközben kiemelt feladat az üzletmenet-folytonosság folyamatos biztosítása is.

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