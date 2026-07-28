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Kiadta az utasítást az embereknek a veterán elnök: képezzenek két évre elegendő élelmiszertartalékot!
Gazdaság

Kiadta az utasítást az embereknek a veterán elnök: képezzenek két évre elegendő élelmiszertartalékot!

MTI
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Emomalii Rahmon tádzsik elnök a keddi kormányülésen arra figyelmeztetett, hogy a világban tapasztalható bizonytalanság miatt csökkenteni kell az ország függőségét az áruimporttól, a családokat pedig sürgette, hogy legalább két évre képezzenek élelmiszertartalékot - közölte az államfői hivatal.
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Az 1992 óta hatalmon lévő elnök szükségesnek tartotta

az önellátás szintjének emelését, valamint az importált áruktól és termékektől való függőség fokozatos csökkentését.

Hangsúlyozta, hogy a világ bizonytalan gazdasági és politikai helyzete, valamint a helyzet további romlásának valószínűsége miatt a kormány fő feladata változatlanul "a makrogazdasági stabilitás és a gazdasági biztonság biztosítása, a potenciális kockázatok hatásának megelőzése, valamint a belső lehetőségek lehető leghatékonyabb kihasználása" marad.

Az elnök utasított a termés megfelelő időben végzett betakarítására, valamint arra, hogy

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a köztársaság minden családja halmozzon fel legalább két évre elegendő élelmiszertartalékot, egyúttal sürgette a mezőgazdasági termelés növelését.

Kitért az ország üzemanyag- és kenőanyag-ellátásának helyzetére, és az állami szerveket a stabilitás fenntartását célzó intézkedésekre szólította fel. Rahmon közölte, hogy az év első felében a gazdasági növekedés szintje 8,2 százalék volt. A tádzsik elnök már korábban is többször felszólította a lakosságot, hogy legalább két évre elegendő élelmiszerkészletet halmozzanak fel, amit a feszült nemzetközi helyzettel indokolt.

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