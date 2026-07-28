Kiadta az utasítást az embereknek a veterán elnök: képezzenek két évre elegendő élelmiszertartalékot!

Emomalii Rahmon tádzsik elnök a keddi kormányülésen arra figyelmeztetett, hogy a világban tapasztalható bizonytalanság miatt csökkenteni kell az ország függőségét az áruimporttól, a családokat pedig sürgette, hogy legalább két évre képezzenek élelmiszertartalékot - közölte az államfői hivatal.

Agrárszektor Konferencia 2026 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Az 1992 óta hatalmon lévő elnök szükségesnek tartotta

az önellátás szintjének emelését, valamint az importált áruktól és termékektől való függőség fokozatos csökkentését.

Hangsúlyozta, hogy a világ bizonytalan gazdasági és politikai helyzete, valamint a helyzet további romlásának valószínűsége miatt a kormány fő feladata változatlanul "a makrogazdasági stabilitás és a gazdasági biztonság biztosítása, a potenciális kockázatok hatásának megelőzése, valamint a belső lehetőségek lehető leghatékonyabb kihasználása" marad.

Az elnök utasított a termés megfelelő időben végzett betakarítására, valamint arra, hogy

a köztársaság minden családja halmozzon fel legalább két évre elegendő élelmiszertartalékot, egyúttal sürgette a mezőgazdasági termelés növelését.

Kitért az ország üzemanyag- és kenőanyag-ellátásának helyzetére, és az állami szerveket a stabilitás fenntartását célzó intézkedésekre szólította fel. Rahmon közölte, hogy az év első felében a gazdasági növekedés szintje 8,2 százalék volt. A tádzsik elnök már korábban is többször felszólította a lakosságot, hogy legalább két évre elegendő élelmiszerkészletet halmozzanak fel, amit a feszült nemzetközi helyzettel indokolt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images