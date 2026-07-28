Kihirdették a törvényt: létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

Kedden elfogadta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvényt, este pedig meg is jelent a Magyar Közlönyben a jogszabály. Így hamarosan létrejöhet az új hatóság, mely komoly hatásköröket kap.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A kedd este a Magyar Közlönyben kihirdetett törvény értelmében létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), amely

kiemelt közvagyon elleni bűncselekményekben jár el.

Az NVVH önállóan nyomozhat, vádat emelhet, felügyeli a felderítést, irányítja a vizsgálatot, és közvádlóként is eljárhat. A hivatal az ügyészséghez hasonló jogokat kap számos eljárásban, például polgári, közigazgatási, adóügyekben, közbeszerzéseknél, pénzügyi és adatkezelési eljárásokban.

Az NVVH saját hatáskörbe vonhat ügyeket, ha közvagyonból származó vagyon visszaszerzése hatékonyabb így,

döntése ellen jogorvoslat nem lehetséges, az ügyészség ilyen esetben már nem járhat el az adott ügyben.

A NAV és a rendvédelmi szervek, valamint más állami szervek hivatásos állományának tagjai átvezényelhetők az NVVH-hoz beleegyezésükkel. A törvény szerint az NVVH elnöke és elnökhelyettesei nem vehetnek részt közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként, alvállalkozóként, stb.

A hivatal kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását, ha jogsértést észlel. Az NVVH felkerül a különleges jogállású szervek, védett személyek, védelmi és biztonsági szervek listájára.

Az NVVH jogai és kötelezettségei kiterjednek a pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, adózás, vám, társadalombiztosítás, egészségügy, oktatás, közbeszerzés, igazságügyi szakértés, jogi személyek nyilvántartása, végrehajtás, digitális szolgáltatások, kiberbiztonság, kritikus infrastruktúra, agrártámogatások, panaszkezelés, harmadik országbeli állampolgárok ügyei, építészet, szakképzés, honvédelem, nemzetbiztonság, stb. területére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images