Kína ideönti az otthon illegális termékeket: a piac 35 százaléka már elesett

A szerb piacfelügyeleti szervek a napokban több mint 24 ezer vape-terméket vontak ki a forgalomból, mert azok nem feleltek meg a hatályos előírásoknak. Az eset jól mutatja, hogy a szabályozatlan e-cigaretták már az egész régiót érintő problémát jelentenek. A hatóságok szerint az ilyen termékek gyakran nem rendelkeznek megfelelő dokumentációval, eredetük nehezen visszakövethető, összetételük pedig sok esetben nem ellenőrizhető, ami fokozott kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.
Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) a nemzetközi vámhatóságokkal közösen hajtotta végre a JCO VAPE műveletet az illegális e-cigaretták és utántöltők határokon átnyúló kereskedelmének visszaszorítására.
Az egy hónapig tartó akció során 1,9 millió ízesített vape-et, valamint 2500 kilogramm/liter illegális dohány- és vape-folyadékot foglaltak le.
Az akcióban 23 uniós tagállam – köztük Magyarország, Ausztria, Románia, Szlovákia és Szlovénia – valamint további 7 EU-n kívüli ország vett részt.
Kína uralja az illegális vape-piacot Európában
A német Fraunhofer IIS kutatása szerint az Európában értékesített elektromos cigaretták csaknem fele már a szürke- vagy feketegazdaságból származik. A tanulmány becslése szerint a szabályozatlan vape-piac éves értéke meghaladja a 6,6 milliárd eurót, és a jelenlegi trendek mellett 2030-ra elérheti a 10,8 milliárd eurót. Az illegális vagy szabályozatlan termékek mintegy 90 százaléka Kínából, jellemzően Sencsen környékéről érkezik.
A kutatók szerint az illegális kereskedelem nemcsak közegészségügyi és fogyasztóvédelmi kockázatot jelent, hanem jelentős adóbevétel-kiesést is okoz az európai országoknak, torzítja a piaci versenyt, és rontja a jogszerűen működő gyártók és kereskedők versenyképességét, veszélyeztetve a munkahelyeket.
Magyarországon nikotintartalmú termékek kizárólag a Nemzeti Dohányboltokban értékesíthetők,
amelyek megfelelnek a hazai és uniós biztonsági, minőségbiztosítási és korhatárvédelmi előírásoknak – hangsúlyozza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Ízesített elektronikus cigaretta azonban sem dohányboltban, sem online nem árusítható.
Az illegális dohánytermék-kereskedelem miatt az árusítók nemcsak NAV-eljárásra és bírságra számíthatnak, hanem a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) szankcióira is. A bírság
- magánszemélyek esetében 1–50 millió forint,
- jogi személyeknél 5–500 millió forint lehet.
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