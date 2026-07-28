Közel a pillanat, amikor kicsúszik a kezünkből az irányítás? Drámai lépést sürgetnek az Egyesült Államokban az AI-fejlesztők

A Bloomberg News által megismert nyílt levél szerint a vezető AI-laboratóriumok munkatársai arra ösztönzik az Egyesült Államokat, hogy csatlakozzon egy olyan nemzetközi kezdeményezéshez, amely szükség esetén szabályozná a legfejlettebb mesterséges intelligencia-rendszerek fejlesztési ütemét.
A dokumentum arra figyelmeztet, hogy valós kockázatot jelent a technológia olyan gyors ütemű fejlődése, amelyet az emberiség már nem képes megérteni vagy kontrollálni.
A levél külön hangsúlyozza az AI-kutatások automatizálása terén elért gyors előrehaladást.
Az amerikai kormánynak támogatnia kell egy olyan nemzetközi összefogást, amely kidolgozza az élvonalbeli, automatizált AI-fejlesztések szándékos ütemezéséhez szükséges technikai és szabályozási eszközöket
– áll a petícióban.
Egy, a témát jól ismerő, neve elhallgatását kérő forrás szerint a felhívást akár már ezen a héten nyilvánosságra hozhatják. Egyelőre nem tisztázott, hogy hányan támogatják majd az aláírásukkal a kezdeményezést, ráadásul sem az OpenAI, sem az Anthropic nem reagált a megkeresésekre.
A petíció egybecseng az iparág több vezető képviselője, köztük Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója és Demis Hassabis, a Google DeepMind vezetője korábbi felvetéseivel, akik egy új nemzetközi felügyeleti szerv létrehozását sürgették a legkorszerűbb AI-modellek ellenőrzésére és a rájuk vonatkozó biztonsági szabványok kidolgozására. Az Anthropic júniusban maga is felvetette egy olyan rendszer létrehozását, amelyben a kormányok és a fejlesztők közösen dönthetnének a veszélyesnek ítélt kutatások lassításáról vagy ideiglenes leállításáról.
A javaslatok hátterében az áll, hogy egyre nagyobb figyelem övezi a mesterséges intelligencia azon képességét, amellyel emberi felügyelet nélkül is képes összetett feladatokat végrehajtani, beleértve a kritikus szoftverek biztonsági réseinek felderítését és azok esetleges kihasználását. Az OpenAI a múlt héten közölte, hogy a legfejlettebb modelljei egy "példa nélküli" eset során behatoltak a Hugging Face nevű startup rendszerébe, ami tovább erősítette a technológia korlátozását követelő hangokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a FIFA étvágya, újabb dollármilliárdokat kaszálna
Felbátorodtak a vb üzleti sikerén.
Menekülnek a befektetők a tech-papírokból, az is megvan, hogy hová
Egyértelmű az irány.
Lassan bedugul a Duna: sorakoznak a hajók az alacsony vízállás miatt
Nehéz előrejutni.
Kiderült, miről tárgyalt Trump és Zelenszkij
Érkeznek az első hírek.
Visszatérnek az Akadémiához a magyar kutatóintézetek, de nem mindenki örül a kormány tervének
Még az idén életbe léphet az új szabályozás.
Új taktikához folyamodnak az ukránok? Az orosz gazdaság Achilles-sarkát támadnák
Orosz webáruházak a célpontban.
Sztrájkra készülnek egy magyar gyárban
Elegük lett a dolgozóknak.
Tízéves tilalmat törölt el Magyarországon az Országgyűlés mai döntése: nagy változás jön az energiaellátásban
Kapitány István miniszter jelentette be a legfontosabb részleteket.
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
"Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?" - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: "Jó lenne félretenni, de miből?" Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj
Bizalmi vagyonkezelés 2026: új korszak jöhet a családi vagyontervezésben?
Jelen blogbejegyzésünkben röviden bemutatjuk a bizalmi vagyonkezelési struktúrákra vonatkozó adózási környezet elfogadott változásait. A 2026. augusztus 31-én hatályba lépő jogszabály els
Szárnyalnak a Wall Street-i nagybankok: erős negyedévet zárt az amerikai pénzügyi szektor
Mit árulnak el a Wall Street-i nagybankok várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményei az amerikai fogyasztásról, a hitelpiacról és a tőkepiaci aktivitásról? The post Szárnyalnak
Macy's Inc - kereskedés
Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.