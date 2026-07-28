Már szerdán meglepetést okozhat a Fed?

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Frank Flight, a Citadel Securities makrostratégiai igazgatója elemzésében kifejtette, hogy

egy szerdai, 25 bázispontos emelés megerősítené Warsh többször hangoztatott ígéretét az árstabilitás helyreállítására.

A döntés egyúttal azt is jelezné, hogy a jegybankárok a jövőben már nem törekednek arra, hogy minden lépésüket előre felvezessék a piacnak.

A szakértő szerint a mostani szigorítás végleg lezárná a forward guidance, vagyis az előretekintő iránymutatás korszakát, és egyértelműen bizonyítaná a Fed függetlenségét. A kamatswap-piac jelenleg nagyjából 40 százalékos esélyt mutat a szerdai, 25 bázispontos emelésre, ami az elmúlt évek tapasztalatai alapján szokatlanul nagy bizonytalanságnak számít közvetlenül a kamatdöntő ülés előtt. A kereskedők egyébként

legkésőbb szeptemberre már biztosra vesznek egy kamatemelést.

A makrostratéga úgy véli, hogy a mostani lépésnek jóval nagyobb hatása lenne, mint ha a jegybank szeptemberig várna, mivel alapjaiban formálná át a piac arra vonatkozó várakozásait, hogyan reagál a Fed az inflációs nyomásra. Egy váratlan emelés a vállalati árazási döntéseket és a munkavállalói bérköveteléseket is mérsékelné, még mielőtt az infláció tartósan beépülne a gazdaságba, ez pedig csökkenthetné a későbbiekben szükséges szigorítás mértékét.

Flight elismerte, hogy a közelmúlt gyengébb munkaerőpiaci és inflációs mutatói átmenetileg csökkentették a júliusi lépés valószínűségét, ám véleménye szerint ezek a részadatok nem írják felül a makrogazdasági összképet. Ez utóbbi ugyanis azt mutatja, hogy az inflációs kockázatok továbbra is jelentősek, a munkaerőpiac pedig stabil maradt.

Ezzel párhuzamosan a közel-keleti geopolitikai helyzet is bizonytalan képet mutat. Bár az olajárak hétfőn csökkentek, miután az Egyesült Államok felfüggesztette az Irán elleni napi légicsapásokat, a feszültség enyhülése ellenére a jegyzések így is mintegy 20 százalékkal magasabban alakulnak ebben a hónapban. Ennek oka, hogy az Irán által támogatott húszi lázadók továbbra is fenyegetik a szaúdi exportot a Vörös-tengeren. Flight szerint az energiaárak elmúlt hetekben tapasztalt emelkedése szintén a kamatemelés irányába billentheti a mérleget.

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