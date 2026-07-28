Megjelent az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata - Konkrét intézkedéseket is találtunk

Az egészségügy visszakapta önálló tárca státuszát, és ennek megfelelően most meg is jelent az Egészségügyi Minisztérium statutum rendelete, vagyis az SZMSZ. Ez tartalmazza a minisztérium szervezeti felépítését, a vezetők feladatköreit, a háttérintézményeket, stb.
A szerkezet így néz ki:
A miniszter alá 6 államtitkár tartozik: közigazgatási, parlamenti, alapellátásért és integrált ellátásért felelős, járó- és fekvőbeteg-ellátásért felelős, népegészségügyért felelős, digitális egészségügyért felelős. Alattuk 5 helyettes államtitkár dolgozik: jogi és személyügyi, gazdasági, alapellátás-szakmai, ellátásszervezésért felelős, digitális egészségügyi rendszerekért felelős.
A miniszter közvetlenül felügyeli az Egészségbiztosítási Alap (E. Alap) gazdálkodását is a Kormány nevében.
Az államtitkárok feladatai
Közigazgatási államtitkár: vezeti a hivatali szervezetet: SZMSZ-előkészítés, kormányzati/jogalkotási munkaterv, a kormányülésekre és közigazgatási államtitkári értekezletre való felkészítés koordinálása, HR- és bérgazdálkodási javaslatok, munkáltatói jogok gyakorlása a kormánytisztviselők felett, ügykezelés, minősített adatvédelem, közérdekű adatok nyilvánossága. Emellett szakmai-politikai irányítást gyakorol a gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint az orvostechnikai eszközök felett. Ez utóbbit akár váratlan húzásnak is lehet értékelni, mert egy tisztán szakmai-ellátási terület egy általában adminisztratív jellegű vezetőhöz került, nem egy egészségügyi szakállamtitkárhoz.
Parlamenti államtitkár: a miniszter általános helyettese; Országgyűlési kapcsolattartás, parlamenti válaszok jóváhagyása, pártokkal/képviselőcsoportokkal való kapcsolattartás. Érdekes, hogy a betegszervezetekkel és egyéb érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolattartás is ide tartozik.
Alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár: alapellátási/integrált ellátási egészségbiztosítási szolgáltatások, finanszírozás, szerződések, ellenőrzés; a kormányhivatalok egészségügyi-pénztári feladatainak szakmai koordinációja; alapellátási képzés és HR-fejlesztés; az Országos Kórházi Főigazgatóság Alapellátási Igazgatóságának szakmai felügyelete. Feladatai közt szerepel egy még létre sem hozott "egészségügyi ágazati adatelemző központ" koncepciójának kidolgozása.
Járó- és fekvőbeteg-ellátásért felelős államtitkár: szakellátás szakmai irányítása, ágazati stratégiai tervezés, finanszírozás, az ágazat védelmi feladatai (honvédelmi/katasztrófavédelmi vonal), ellenőrzési szakterület. Alá tartozik az Egészségügyi Ellenőrzésfelügyeleti Főosztály két elemző osztállyal (munkafolyamat-elemzés, elemzés), adatalapú belső monitoring-apparátus a kórházi működés felett. Külön főosztályi rangra emelték az Ápolási és Szakdolgozói Főosztályt is, ami arra utal, hogy a nem orvos szakdolgozói réteg ügyei önálló hangsúlyt kaptak.
Népegészségügyért felelős államtitkár: népegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés, foglalkozás-egészségügy, WHO- és EU-kapcsolatok, kábítószer-koordináció (a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság és a Kábítószerügyi Tanács elnöke is). Felel az "Egészséget minden szakpolitikába" elv és az "Egy Egészség" koncepció kormányzati szintű érvényesítéséért, ami azt jelenti, hogy más minisztériumok jogszabály-előkészítési folyamataiba is javaslatot tehet egészséghatás-vizsgálatra.
Digitális egészségügyért felelős államtitkár: nemzeti digitális egészségügyi stratégia, ágazati informatika felügyelete. A feladatok közt szerepel "a felhasználói, orvosi és betegigények agilis generálása és értékelése". Ezen kívül ő felel a hivatalos statisztikai tevékenység szakmai függetlenségének biztosításáért is.
A helyettes államtitkárok feladatai
Jogi és személyügyi helyettes államtitkár: jogszabály-előkészítés minőségi kontrollja, egyeztetés más tárcákkal, közérdekű adatigénylések felügyelete, teljes személyügyi politika – beleértve a tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó cégek vezető tisztségviselőit és az alapítványi kuratóriumok tagjait is.
Gazdasági helyettes államtitkár: a minisztérium Áht. szerinti gazdasági vezetője; költségvetés, vagyongazdálkodás, közbeszerzés, tulajdonosi joggyakorlás előkészítése a gazdasági társaságoknál. Ő helyettesíti a minisztert a gazdasági társaságokkal kapcsolatos, át nem ruházott ügyekben, ha a miniszter akadályoztatva van.
Alapellátás-szakmai helyettes államtitkár: az alapellátási államtitkár alá tartozó egységek belső koordinációja, jogszabály-előkészítés a területén.
Ellátásszervezésért felelős helyettes államtitkár: szakellátás-finanszírozási javaslatok, minőségügyi rendszer, kapcsolattartás a szakmai kollégiumokkal és kamarákkal.
Digitális egészségügyi rendszerekért felelős helyettes államtitkár: platformok üzemeltetése, kiberbiztonság, kiemelt szakmai felügyelet az ESZFK Nonprofit Kft. felett.
Akik még fontos szereplők
A jogvédelmi biztos (Integrált Jogvédelmi Szolgálat) és az adatvédelmi tisztviselő, valamint a szervezeti adatfelelős (aki a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséggel tart kapcsolatot) mind közvetlenül a miniszter alá tartoznak, elkerülve az államtitkári hierarchiát.
Érdekességek első ránézésre
A szervezeti ábráról is leolvasható, hogy megjelenik a Miniszteri Tanácsadó Testület. Hegedűs Zsolt miniszter erről már a miniszteri meghallgatásán is beszélt, valamint a legutóbbi előadásában is. Ez alapján annyi ismert, hogy tanácsadó csapatában Karikó Katalin Nobel-díjas kutató mellett helyet kap Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász és Kovácsy Zsombor egészségügyi jogász is.
A Miniszteri Tanácsadó Testület kapcsán az utasítás kimondja:
- a) szakmai és tudományos alapokra építve segíti a minisztert az egészségügyi ágazatot érintő stratégiai ügyekben,
- b) részt vesz az egészségügyi ágazatot érintő stratégiák, cselekvési programok előkészítésében,
- c) ellátja a miniszter által meghatározott tudományos kutatási feladatokat,
- d) az a)–c) alpont szerinti feladatai ellátása érdekében kapcsolatot tart a szervezeti egységekkel, a minisztériumi háttérintézményekkel, az egészségügyi intézményekkel, az orvos-, egészségtudományi képzést végző egyetemekkel és azok klinikai központjaival
BrainVisionCenter Nonprofit Kft. átkerült a minisztérium tulajdonosi felügyelete alá – ez az agykutató/neurotechnológiai kutatóintézet korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) alá tartozott, most egészségügyi hátérintézményként szerepel.
Dohányzás Fókuszpont és Drog Fókuszpont: két önálló, névre szabott alegység a népegészségügyi főosztályokon belül – a dohányzás- és kábítószer-politika külön intézményi hangsúlyt kapott.
Létrejön a népegészségügyi államtitkárságon belül az Egészségfejlesztési Főosztály, valamint az Egészségvédelmi Főosztály.
Ezen a területen az utasítás konkrét új feladatokat is tartalmaz, amely a közeljövőben akár kormányzati cselekvésben is lecsapódhat.
Csak néhány példa, hogy az egészségfejlesztésért felelős főosztály feladatai között szerepel:
- "koordinálja a digitális eszközök túlzott használatával kapcsolatos tervezési és megvalósítási feladatokat, kezdeményezi a digitális eszközhasználat pszichoszociális egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálatát, folyamatosan nyomon követi és értékeli azokat, valamint a vizsgálati eredményekre alapozva prevenciós és lakossági egészségértést fejlesztő stratégiákat és szakmai ajánlásokat dolgoz ki",
- "közreműködik az egészségtelen élelmiszerekre vonatkozó lakossági egészségkommunikációs intézkedések kialakításában",
- "részt vesz az egészséges táplálkozást támogató gazdaságpolitikai, agrárpolitikai és adópolitikai intézkedések – különösen az egészséges élelmiszerek áfacsökkentésével kapcsolatos javaslatok – népegészségügyi szakmai előkészítésében és hatásvizsgálatában",
- "együttműködik a táplálkozás-egészségügy területén érintett hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társtárcákkal az egészségtelen élelmiszerek gyermekeket célzó marketingjének korlátozását célzó ágazatközi szakpolitikai és szabályozási intézkedések alapján az egészségfejlesztési tevékenység keretében hozzájárul a gyermekek egészséges táplálkozását támogató környezet kialakításához".
- "ellátja a dohányzással, valamint elektronikus cigaretta, hevített dohánytermék és egyéb dohány- és/vagy nikotintartalmú, illetve nikotin-analóg vegyület tartalmú vagy dohányzást imitáló termékek használatával kapcsolatos komplex adat- és információgyűjtési, monitorozási, kutatási, indikátorfejlesztési, értékelési, adatbázis-építési és adatszolgáltatási feladatokat nemzeti és nemzetközi szinten",
- "részt vesz a dohányzással, valamint elektronikus cigaretta, hevített dohánytermék és egyéb dohány- és/vagy nikotintartalmú, illetve nikotin-analóg vegyület tartalmú vagy dohányzást imitáló termékekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi joganyagok, szakpolitikák, programok és ajánlások előkészítésében, kidolgozásában, szükséges módosításában, végrehajtásában és értékelésében, ideértve a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményével és az Európai Unió vonatkozó irányelveivel kapcsolatos feladatokat is",
- "végzi a dohányzás, valamint elektronikus cigaretta, hevített dohánytermék és egyéb dohány- és/vagy nikotintartalmú, illetve nikotin-analóg vegyület tartalmú vagy dohányzást imitáló termékek használatának visszaszorításával kapcsolatos stratégiai tervezési, koordinációs és programfejlesztési feladatokat, rövid-, közép- és hosszú távú terveket készít, irányítja és nyomon követi azok végrehajtását, elemzi a hazai és nemzetközi intézkedések hatásait, valamint javaslatokat dolgoz ki a nemdohányzók arányának növelésére és a fogyasztás csökkentésére",
Az egészségvédelmi főosztály felelősségi, feladat listájában is érdemes böngészni:
- végzi az élelmezés- és táplálkozás-egészségügyet, a környezet- és település-egészségügyet, valamint a járványügyet érintő ágazati stratégiai feladatok előkészítését, ennek keretében közreműködik szakpolitikai anyagok, nemzeti tervek, nemzeti programok készítésében,
- koordinálja a közegészségügyi és járványügyi ágazati feladatok végrehajtását,
- felülvizsgálja az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos szabályozást, illetve javaslatot tesz annak módosítására,
- a kémiai biztonsági feladatok körében koordinálja a vegyi anyagokkal, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi kémiai biztonsági stratégia kialakítását, az európai uniós jogalkotási, jogharmonizációs és egyéb feladatok végrehajtását,
- az Egészségfejlesztési Főosztállyal együtt közreműködik a foglalkozás-egészségügyi ellátás szakmai és módszertani fejlesztésében, a foglalkozás-egészségügyi szakmai protokollok és irányelvek felülvizsgálatában, valamint az ellátás minőségének és eredményességének nyomon követését szolgáló indikátor- és monitoring rendszer kialakításában, fejlesztésében,
- részt vesz a Nemzeti Immunizációs Programmal, a kötelező védőoltásokkal kapcsolatos szakmai döntések előkészítésében, szakmai álláspont kialakításában
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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