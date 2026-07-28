Megjelent az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata - Konkrét intézkedéseket is találtunk

A Hivatalos Értesítő hétfői számában kihirdették az egészségügyi miniszter utasítását az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ebből részletes információkat tudhatunk meg arról, hogyan működik a tárca, amely ebben az új kormányban jött újra létre.

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt. Jön a 10. Private Health Forum, most érdemes regisztrálni!

Az egészségügy visszakapta önálló tárca státuszát, és ennek megfelelően most meg is jelent az Egészségügyi Minisztérium statutum rendelete, vagyis az SZMSZ. Ez tartalmazza a minisztérium szervezeti felépítését, a vezetők feladatköreit, a háttérintézményeket, stb.

A szerkezet így néz ki:

Forrás: EüM utasítás július 27-én.

A miniszter alá 6 államtitkár tartozik: közigazgatási, parlamenti, alapellátásért és integrált ellátásért felelős, járó- és fekvőbeteg-ellátásért felelős, népegészségügyért felelős, digitális egészségügyért felelős. Alattuk 5 helyettes államtitkár dolgozik: jogi és személyügyi, gazdasági, alapellátás-szakmai, ellátásszervezésért felelős, digitális egészségügyi rendszerekért felelős.

A miniszter közvetlenül felügyeli az Egészségbiztosítási Alap (E. Alap) gazdálkodását is a Kormány nevében.

Az államtitkárok feladatai

Közigazgatási államtitkár: vezeti a hivatali szervezetet: SZMSZ-előkészítés, kormányzati/jogalkotási munkaterv, a kormányülésekre és közigazgatási államtitkári értekezletre való felkészítés koordinálása, HR- és bérgazdálkodási javaslatok, munkáltatói jogok gyakorlása a kormánytisztviselők felett, ügykezelés, minősített adatvédelem, közérdekű adatok nyilvánossága. Emellett szakmai-politikai irányítást gyakorol a gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint az orvostechnikai eszközök felett. Ez utóbbit akár váratlan húzásnak is lehet értékelni, mert egy tisztán szakmai-ellátási terület egy általában adminisztratív jellegű vezetőhöz került, nem egy egészségügyi szakállamtitkárhoz.

Parlamenti államtitkár: a miniszter általános helyettese; Országgyűlési kapcsolattartás, parlamenti válaszok jóváhagyása, pártokkal/képviselőcsoportokkal való kapcsolattartás. Érdekes, hogy a betegszervezetekkel és egyéb érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolattartás is ide tartozik.

Alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár: alapellátási/integrált ellátási egészségbiztosítási szolgáltatások, finanszírozás, szerződések, ellenőrzés; a kormányhivatalok egészségügyi-pénztári feladatainak szakmai koordinációja; alapellátási képzés és HR-fejlesztés; az Országos Kórházi Főigazgatóság Alapellátási Igazgatóságának szakmai felügyelete. Feladatai közt szerepel egy még létre sem hozott "egészségügyi ágazati adatelemző központ" koncepciójának kidolgozása.

Járó- és fekvőbeteg-ellátásért felelős államtitkár: szakellátás szakmai irányítása, ágazati stratégiai tervezés, finanszírozás, az ágazat védelmi feladatai (honvédelmi/katasztrófavédelmi vonal), ellenőrzési szakterület. Alá tartozik az Egészségügyi Ellenőrzésfelügyeleti Főosztály két elemző osztállyal (munkafolyamat-elemzés, elemzés), adatalapú belső monitoring-apparátus a kórházi működés felett. Külön főosztályi rangra emelték az Ápolási és Szakdolgozói Főosztályt is, ami arra utal, hogy a nem orvos szakdolgozói réteg ügyei önálló hangsúlyt kaptak.

Népegészségügyért felelős államtitkár: népegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés, foglalkozás-egészségügy, WHO- és EU-kapcsolatok, kábítószer-koordináció (a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság és a Kábítószerügyi Tanács elnöke is). Felel az "Egészséget minden szakpolitikába" elv és az "Egy Egészség" koncepció kormányzati szintű érvényesítéséért, ami azt jelenti, hogy más minisztériumok jogszabály-előkészítési folyamataiba is javaslatot tehet egészséghatás-vizsgálatra.

Digitális egészségügyért felelős államtitkár: nemzeti digitális egészségügyi stratégia, ágazati informatika felügyelete. A feladatok közt szerepel "a felhasználói, orvosi és betegigények agilis generálása és értékelése". Ezen kívül ő felel a hivatalos statisztikai tevékenység szakmai függetlenségének biztosításáért is.

A helyettes államtitkárok feladatai

Jogi és személyügyi helyettes államtitkár: jogszabály-előkészítés minőségi kontrollja, egyeztetés más tárcákkal, közérdekű adatigénylések felügyelete, teljes személyügyi politika – beleértve a tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó cégek vezető tisztségviselőit és az alapítványi kuratóriumok tagjait is.

Gazdasági helyettes államtitkár: a minisztérium Áht. szerinti gazdasági vezetője; költségvetés, vagyongazdálkodás, közbeszerzés, tulajdonosi joggyakorlás előkészítése a gazdasági társaságoknál. Ő helyettesíti a minisztert a gazdasági társaságokkal kapcsolatos, át nem ruházott ügyekben, ha a miniszter akadályoztatva van.

Alapellátás-szakmai helyettes államtitkár: az alapellátási államtitkár alá tartozó egységek belső koordinációja, jogszabály-előkészítés a területén.

Ellátásszervezésért felelős helyettes államtitkár: szakellátás-finanszírozási javaslatok, minőségügyi rendszer, kapcsolattartás a szakmai kollégiumokkal és kamarákkal.

Digitális egészségügyi rendszerekért felelős helyettes államtitkár: platformok üzemeltetése, kiberbiztonság, kiemelt szakmai felügyelet az ESZFK Nonprofit Kft. felett.

Akik még fontos szereplők

A jogvédelmi biztos (Integrált Jogvédelmi Szolgálat) és az adatvédelmi tisztviselő, valamint a szervezeti adatfelelős (aki a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséggel tart kapcsolatot) mind közvetlenül a miniszter alá tartoznak, elkerülve az államtitkári hierarchiát.

Érdekességek első ránézésre

A szervezeti ábráról is leolvasható, hogy megjelenik a Miniszteri Tanácsadó Testület. Hegedűs Zsolt miniszter erről már a miniszteri meghallgatásán is beszélt, valamint a legutóbbi előadásában is. Ez alapján annyi ismert, hogy tanácsadó csapatában Karikó Katalin Nobel-díjas kutató mellett helyet kap Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász és Kovácsy Zsombor egészségügyi jogász is.

A Miniszteri Tanácsadó Testület kapcsán az utasítás kimondja:

a) szakmai és tudományos alapokra építve segíti a minisztert az egészségügyi ágazatot érintő stratégiai ügyekben,

b) részt vesz az egészségügyi ágazatot érintő stratégiák, cselekvési programok előkészítésében,

c) ellátja a miniszter által meghatározott tudományos kutatási feladatokat,

d) az a)–c) alpont szerinti feladatai ellátása érdekében kapcsolatot tart a szervezeti egységekkel, a minisztériumi háttérintézményekkel, az egészségügyi intézményekkel, az orvos-, egészségtudományi képzést végző egyetemekkel és azok klinikai központjaival

BrainVisionCenter Nonprofit Kft. átkerült a minisztérium tulajdonosi felügyelete alá – ez az agykutató/neurotechnológiai kutatóintézet korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) alá tartozott, most egészségügyi hátérintézményként szerepel.

Dohányzás Fókuszpont és Drog Fókuszpont: két önálló, névre szabott alegység a népegészségügyi főosztályokon belül – a dohányzás- és kábítószer-politika külön intézményi hangsúlyt kapott.

Létrejön a népegészségügyi államtitkárságon belül az Egészségfejlesztési Főosztály, valamint az Egészségvédelmi Főosztály.

Ezen a területen az utasítás konkrét új feladatokat is tartalmaz, amely a közeljövőben akár kormányzati cselekvésben is lecsapódhat.

Csak néhány példa, hogy az egészségfejlesztésért felelős főosztály feladatai között szerepel:

"koordinálja a digitális eszközök túlzott használatával kapcsolatos tervezési és megvalósítási feladatokat, kezdeményezi a digitális eszközhasználat pszichoszociális egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálatát, folyamatosan nyomon követi és értékeli azokat, valamint a vizsgálati eredményekre alapozva prevenciós és lakossági egészségértést fejlesztő stratégiákat és szakmai ajánlásokat dolgoz ki",

"közreműködik az egészségtelen élelmiszerekre vonatkozó lakossági egészségkommunikációs intézkedések kialakításában",

"részt vesz az egészséges táplálkozást támogató gazdaságpolitikai, agrárpolitikai és adópolitikai intézkedések – különösen az egészséges élelmiszerek áfacsökkentésével kapcsolatos javaslatok – népegészségügyi szakmai előkészítésében és hatásvizsgálatában",

– népegészségügyi szakmai előkészítésében és hatásvizsgálatában", "együttműködik a táplálkozás-egészségügy területén érintett hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társtárcákkal az egészségtelen élelmiszerek gyermekeket célzó marketingjének korlátozását célzó ágazatközi szakpolitikai és szabályozási intézkedések alapján az egészségfejlesztési tevékenység keretében hozzájárul a gyermekek egészséges táplálkozását támogató környezet kialakításához".

"ellátja a dohányzással, valamint elektronikus cigaretta, hevített dohánytermék és egyéb dohány- és/vagy nikotintartalmú, illetve nikotin-analóg vegyület tartalmú vagy dohányzást imitáló termékek használatával kapcsolatos komplex adat- és információgyűjtési, monitorozási, kutatási, indikátorfejlesztési, értékelési, adatbázis-építési és adatszolgáltatási feladatokat nemzeti és nemzetközi szinten",

"részt vesz a dohányzással, valamint elektronikus cigaretta, hevített dohánytermék és egyéb dohány- és/vagy nikotintartalmú, illetve nikotin-analóg vegyület tartalmú vagy dohányzást imitáló termékekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi joganyagok, szakpolitikák, programok és ajánlások előkészítésében, kidolgozásában, szükséges módosításában, végrehajtásában és értékelésében, ideértve a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményével és az Európai Unió vonatkozó irányelveivel kapcsolatos feladatokat is",

"végzi a dohányzás, valamint elektronikus cigaretta, hevített dohánytermék és egyéb dohány- és/vagy nikotintartalmú, illetve nikotin-analóg vegyület tartalmú vagy dohányzást imitáló termékek használatának visszaszorításával kapcsolatos stratégiai tervezési, koordinációs és programfejlesztési feladatokat, rövid-, közép- és hosszú távú terveket készít, irányítja és nyomon követi azok végrehajtását, elemzi a hazai és nemzetközi intézkedések hatásait, valamint javaslatokat dolgoz ki a nemdohányzók arányának növelésére és a fogyasztás csökkentésére",

Az egészségvédelmi főosztály felelősségi, feladat listájában is érdemes böngészni:

végzi az élelmezés- és táplálkozás-egészségügyet, a környezet- és település-egészségügyet, valamint a járványügyet érintő ágazati stratégiai feladatok előkészítését, ennek keretében közreműködik szakpolitikai anyagok, nemzeti tervek, nemzeti programok készítésében,

koordinálja a közegészségügyi és járványügyi ágazati feladatok végrehajtását,

felülvizsgálja az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos szabályozást, illetve javaslatot tesz annak módosítására,

a kémiai biztonsági feladatok körében koordinálja a vegyi anyagokkal, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi kémiai biztonsági stratégia kialakítását, az európai uniós jogalkotási, jogharmonizációs és egyéb feladatok végrehajtását,

az Egészségfejlesztési Főosztállyal együtt közreműködik a foglalkozás-egészségügyi ellátás szakmai és módszertani fejlesztésében , a foglalkozás-egészségügyi szakmai protokollok és irányelvek felülvizsgálatában, valamint az ellátás minőségének és eredményességének nyomon követését szolgáló indikátor- és monitoring rendszer kialakításában, fejlesztésében,

, a foglalkozás-egészségügyi szakmai protokollok és irányelvek felülvizsgálatában, valamint az ellátás minőségének és eredményességének nyomon követését szolgáló indikátor- és monitoring rendszer kialakításában, fejlesztésében, részt vesz a Nemzeti Immunizációs Programmal, a kötelező védőoltásokkal kapcsolatos szakmai döntések előkészítésében, szakmai álláspont kialakításában

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt