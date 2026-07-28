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Megszavazta a parlament, hatalmas változás jön a hazai adózásban
Gazdaság

Megszavazta a parlament, hatalmas változás jön a hazai adózásban

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Az Országgyűlés kedden megszavazta az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot, amely megszünteti a felesleges és az uniós joggal összeegyeztethetetlen adónemeket, miközben szigorítja a bizalmi vagyonkezelők és egyes alapítványok adózási feltételeit. A döntések részleteiről Kármán András pénzügyminiszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

A frissen elfogadott jogszabálycsomag elsődleges célja a bürokrácia csökkentése és az adórendszer átláthatóbbá tétele - írta Kármán András pénzügyminiszter közösségimédia-bejegyzésében. Az Országgyűlés mai döntése ugyanis több olyan adónemet is kivezetett a rendszerből, amelyek fenntartása gazdaságilag nem volt indokolt.

Felszámoltuk azokat az adónemeket, amelyek semmilyen érdemi bevételt nem termeltek az államkasszának, sőt, az adminisztrációs költségük magasabb volt, mint a realizált bevétel

– mutatott rá a miniszter, kiemelve, hogy a módosítások után a korábbi több mint ötven helyett lényegesen kevesebb adónem marad érvényben Magyarországon.

A döntés értelmében megszűnik a szén-dioxid-kvótaadó és a tranzakciós illeték is. A kvótaadó korábbi szabályozása összeegyeztethetetlen volt az uniós joggal, ami miatt kötelezettségszegési eljárás indult az ország ellen, az uniós bíróság pedig jelentős összeg visszafizetésére kötelezte a magyar államot. Ugyanakkor a környezetterhelés ellensúlyozására a kormány megduplázza a levegőterhelési díjat, amelynek mértéke 2003 óta nem változott.

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A jogszabálycsomag emellett több, korábban kedvezményezett helyzetben lévő piaci szereplő adóelőnyét is megszünteti.

Kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) adókedvezményét, a műemléki beruházások adóalap-kedvezményét, valamint a növekedési adóhitelt. Ezzel párhuzamosan bezárják a bizalmi vagyonkezelőkön keresztül igénybe vehető adóelkerülési kiskapukat is, miközben a jogintézmény eredeti funkciója megmarad.

Változnak a kriptoeszközökre vonatkozó szabályok is, a parlament ugyanis eltörölte a validálási kötelezettséget, ami a várakozások szerint új lendületet adhat a hazai szektornak.

Az eddigi negatív és piacromboló szabályozás miatt az elmúlt időszakban sok szereplő megszüntette a kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatását Magyarországon, de az előterjesztés hatására a piac már most élénkülni látszik

– hangsúlyozta Kármán András.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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