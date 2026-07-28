Megszavazták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását

Az Országgyűlés 143 igen és 46 nem szavazattal elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló törvényt. Az új szerv feladata
- a közvagyont érintő visszaélések feltárása,
- a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítése, valamint
- a hasonló ügyek jövőbeni megelőzése lesz.
A vállalások szerint a hivatal a kormánytól független, autonóm állami szervként működik majd, és kizárólag az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az NVVH kockázatelemzéseket és vizsgálatokat végezhet, az általa feltárt ügyek pedig büntetőeljáráshoz, polgári perhez vagy más illetékes hatóság eljárásához vezethetnek. A szervezet vezetője mellett négy elnökhelyettes dolgozik majd, akik különleges rendőri védelmet és mentelmi jogot kapnak.
A hivatal felállítása a Tisza talán legfontosabb választási vállalása volt.
A kormány indoklása szerint az elmúlt húsz évben több tízezer milliárd forintnyi közvagyon kerülhetett ki jogellenesen az állam tulajdonából korrupciós ügyletek, vagyonkimentések és politikai kapcsolatokon alapuló gazdagodás következtében. Az NVVH nemcsak a korábbi ügyek feltárását kapja feladatul, hanem azt is, hogy erősítse a közvagyon kezelésének ellenőrzését.
Az intézkedés jelentőségét elsősorban az adja, hogy a korrupciós ügyek felderítése mellett közvetlenül a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésére összpontosító intézmény jön létre. Az eredményes működés így nemcsak büntetőjogi felelősségre vonáshoz vezethet, hanem
ténylegesen növelheti az állami vagyont, és visszatartó erőt jelenthet a közpénzekkel való későbbi visszaélésekkel szemben is.
A hivatal széles jogkörei ugyanakkor jogállami kérdéseket is felvetettek. Civil jogvédők szerint a közvagyon visszaszerzése legitim cél, de az NVVH eljárásaiban világos garanciákra, átlátható döntéshozatalra és hatékony jogorvoslati lehetőségekre lesz szükség. A szervezet hosszabb távú megítélését ezért nemcsak a visszaszerzett vagyon nagysága, hanem függetlensége és eljárásainak törvényessége is meghatározza majd.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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