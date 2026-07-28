Megvolt az első tüske, érdekes nap várhat a forintra

A forint kedd reggel majdnem a 361-es szintig gyengült az euróval szemben, mielőtt korrekcióba kezdett, és jelenleg 360,2-ön áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben egy dollárért nagyjából 317 forintot, száz japán jenért pedig körülbelül 194 forintot kellett adni.

A magyar deviza napját elsősorban a nemzetközi kockázatvállalási kedv, a dollár mozgása és az uniós források lehívásához szükséges törvényekről tartott parlamenti szavazások befolyásolhatják.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár egyhavi csúcsa közelében maradt, miután a befektetők már 40 százalék közeli esélyt adnak annak, hogy az amerikai jegybank szerdán 25 bázisponttal kamatot emel. Az euró 1,14 dollár körül forgott, miközben az amerikai devizát a magas kötvényhozamok támogatják. Egy újabb dollárerősödési hullám általában a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is nyomást helyezhet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jen továbbra is négy évtizedes mélypontja közelében, 163,7 jen körül mozgott a dollárral szemben. A piac arra számít, hogy a japán jegybank a héten változatlanul hagyja a kamatokat, ezért egyre nagyobb figyelem irányul egy esetleges devizapiaci beavatkozásra. A hangulatot közben ronthatja az ázsiai technológiai részvények meredek esése, míg az olajárak csökkenése és az amerikai–iráni feszültség enyhülése némi támaszt adhat a forinthoz hasonló, kockázatosabb devizáknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images