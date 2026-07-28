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Paksi atomerőmű: megszólalt Kapitány István
Gazdaság

Paksi atomerőmű: megszólalt Kapitány István

Portfolio
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Biztonságban van Magyarország energiaellátása - írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán kedden, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét.

Kapitány István kiemelte: az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon eddig soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja,

a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség.

"Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés" - közölte.

Bejegyzésében a miniszter utalt arra, hogy a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába. Ez várhatóan tovább növeli a villamosenergia-fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet.

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Elmondása szerint felkészültek erre a helyzetre.; a minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. Megtartották a szükséges szakmai egyeztetéseket, óráról órára értékelik a fejleményeket, és előkészítettek minden olyan intézkedést, amelyre az ország biztonságos energiaellátása érdekében szükség lehet - ismertette Kapitány István.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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