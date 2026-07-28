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Pusztító földrengés után robbanás a távol-keleti országban, sok a halott és a sérült is
Gazdaság

Pusztító földrengés után robbanás a távol-keleti országban, sok a halott és a sérült is

Portfolio
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MTI
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Kedd délután egy 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán déli szigetét, Kjúsút. A rengés fészke abban a Kumamoto prefektúrában volt, amelyet tíz évvel ezelőtt már sújtott két pusztító földrengés. Bár a hatóságok kezdetben szökőárriadót rendeltek el a térségben, ezt azóta visszavonták. A régióban működő félvezető- és elektronikai gyárak – köztük a Sony és a tajvani TSMC üzemei – érintettsége miatt a katasztrófa a globális ellátási láncokra is hatással lehet - jelentette a Handelsblatt. Az MTI beszámolójából később az is kiderült, hogy a földrengés után egy bevásárlóközpontban robbanás történt, melynek többen is áldozatául eshettek.

A világ legnagyobb bérgyártó félvezetőgyártója, a TSMC leállította kumamotói üzemét és evakuálta a dolgozóit. A Sony szintén vizsgálja a helyzetet a gyáraiban, ám az első jelentések szerint a létesítmények környékén a földmozgás kevésbé volt pusztító, mint a prefektúra más részein. Mivel a félvezetőgyárakat földrengésbiztos technológiával építették, a komolyabb szerkezeti károk kialakulása kevéssé valószínű, a pontos helyzetfelmérés azonban még tart.

A földrengés miatt több mint 150 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, egy Kumamoto prefektúrabeli bevásárlóközpontban történt robbanás miatt pedig többen meghaltak és sokan a romok alatt rekedtek

- számolt be már az MTI.

A szigorú építési szabályoknak, a földrengésbiztos ingatlanoknak és a fejlett infrastruktúrának köszönhetően a szakértők kevés áldozatra számítottak, de a bevásárlóközpontban bekövetkezett robbanás felülírta a várakozásokat. A tűzoltóság tájékoztatása szerint többen a romok alá szorultak, a rendőrség pedig úgy véli, hogy az alkalmazottakkal együtt akár húsz-harmincan is bent rekedhettek.

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A TBS helyi televíziónak egy rendőrségi tisztviselő elmondta: a hatóságok meglehetősen sok halálos áldozatra számítanak, de pontos számot nem tudott mondani. A robbanásban a mintegy 200 üzletnek otthont adó bevásárlóközpont egyik oldala teljesen leszakadt, a környező parkoló területét pedig törmelék borította be. A katasztrófa pontos okait egyelőre vizsgálják.

A helyi hatóságok közöltétek, hogy a robbanás után a vásárlók többségét evakuálták az épületből. A bevásárlóközpont szóvivője korábban azt közölte, hogy a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után, azaz a robbanás előtt evakuálták.

Az NHK jelentése szerint a 7,1-es erősségű földrengés miatt a prefektúrabeli Nippon Paper jacusirói papírgyárának kéménye részben összeomlott. Több munkást még keresnek; a mentési munkálatok megkezdését azonban hátráltatja, hogy a katasztrófa sújtotta övezetből érkező segélyhívások miatt a mentőcsapatok túlterheltek.

A japán nukleáris hatóság tájékoztatása szerint

a térségben működő atomerőművekben nem észleltek rendellenességet, ugyanakkor mintegy 48 ezer háztartásban megszakadt az áramszolgáltatás.

Az úthálózat és az autópályák több helyen súlyosan megrongálódtak. Egy autópályahíd részlegesen beomlott, egy vasúti híd darabjai a folyóba zuhantak, valamint egy tehervonat is kisiklott. A Kjúsún közlekedő nagysebességű vasúti járatok forgalmát átmenetileg felfüggesztették.

A japán meteorológiai szolgálat munkatársai a következő egy hétben további utórengésekre figyelmeztettek, amelyek újabb károkat okozhatnak. Előrejelzésükben a tíz évvel ezelőtti katasztrófára utaltak, amikor egy kettős földrengés csaknem 200 ezer épületet rongált meg vagy döntött romba, és 277 ember életét követelte.

Japán a világ szeizmikusan egyik legaktívabb területén, a csendes-óceáni "tűzgyűrűn" fekszik. Az ország történetének legtöbb áldozatot követelő katasztrófája a 2011-es földrengés és az azt követő szökőár volt, amely a fukusimai atomerőmű-balesetet is előidézte, és mintegy 20 ezer ember halálát okozta.

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