Rekorddrágára sikerült az Orbán-kormány utolsó kampánya

Az Orbán-kormány utolsó, a választási kampány alatt futó Nemzeti Petíciója összesen 22,2 milliárd forint közpénzbe került, ezzel minden korábbi hasonló akciónál drágább lett. A 24.hu által megszerzett dokumentumok szerint csak reklámokra 18,2 milliárd forintot költöttek, miközben az eredményeket már csak a kormányváltás után hozták nyilvánosságra.

Az Orbán-kormány utolsó, közpénzből finanszírozott konzultációs kampánya, a Nemzeti Petíció a 2026-os választási kampány teljes időszaka alatt futott, az eredményeit azonban csak a kormányváltást követően hozták nyilvánosságra. Többek között ennek részeként jelentek meg azok az Orbán Viktor arcképével készült plakátok is, amelyek a „Fogjunk össze a háború ellen!” üzenetet hirdették. A 24.hu információi szerint

a kampány minden korábbi hasonló kormányzati akciónál drágább volt, teljes költsége elérte a 22,2 milliárd forintot.

A Fidesz-kormány még januárban indította el a Nemzeti Petíciót arra hivatkozva, hogy „Brüsszelnek háborús tervei vannak”. Az Ukrajnáról és Brüsszelről szóló kérdőíveket eredetileg március 23-ig lehetett volna kitölteni, március 19-én azonban úgy döntöttek, hogy a választást közvetlenül megelőző napokig meghosszabbítják a határidőt. A kampány teljes költségét az előző kormány nem tette közzé, csak a lebonyolítás technikai kiadásairól számolt be.

A lap közérdekű adatigényléssel megszerzett dokumentumai szerint a Nemzeti Petíció bruttó 22,2 milliárd forintba került, amelyből 18,2 milliárdot fordítottak reklámokra.

A legnagyobb összeget, csaknem 9 milliárd forintot online hirdetésekre költötték.

A reklámkampány lebonyolításában ismét a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. vett részt.

Az ezt megelőző, úgynevezett „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultáció ennél lényegesen kevesebbe, összesen 12,3 milliárd forintba került. Ebből 8,29 milliárd forintot tett ki a két Balásy-céghez került reklámköltés, a nyomdai és postázási feladatokra pedig további mintegy 4 milliárd forintot fordítottak. A legutóbbi Nemzeti Petíció tehát csaknem 10 milliárd forinttal haladta meg az előző konzultáció költségét.

Az eredményeket az új kormány beiktatását megelőző napon tették közzé a kormány.hu oldalon. Az adatok szerint a küldemények összeállítása, a borítékok gyártása és a postázás több mint 3,5 milliárd forintba, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. által nyújtott nyomdai szolgáltatások pedig 431 millió forintba kerültek. Összesen 1,83 millió kitöltés érkezett: 1,68 millió választ postai úton, 147 ezret pedig online küldtek vissza.

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