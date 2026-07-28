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Rendkívüli lépést jelentettek a Paksi Atomerőműből
Gazdaság

Rendkívüli lépést jelentettek a Paksi Atomerőműből

Portfolio
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A tartós aszály és a hosszan elhúzódó kánikula miatt jelentősen visszaesett a Duna vízhozama, ami a Paksi Atomerőmű működését is érinti. 2026. július 27-én Paksnál mínusz 106 centiméterre süllyedt a vízállás, ezzel új történelmi mélypont alakult ki. A helyzetre reagálva az atomerőmű szakemberei az 1. blokk teljesítményét csökkentették.

Az idei nyáron a tartós aszály és a hosszan elhúzódó kánikula miatt jelentősen visszaesett a Duna vízhozama, ami a Paksi Atomerőmű működését is érinti, írja az MVM. A folyóba visszavezetett hűtővíz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is mérsékelni kellett az egyes blokkok teljesítményét.

A rendkívüli szárazság következtében 2026. július 27-én Paksnál mínusz 106 centiméterre süllyedt a Duna vízállása, amivel új történelmi mélypont alakult ki.

A helyzetre reagálva az atomerőmű szakemberei az 1. blokk teljesítményét július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették.

Az MVM közlése szerint a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a Duna vízhozamának és hőmérsékletének alakulását, és az aktuális körülményekhez igazítják a szükséges intézkedéseket. Az elsődleges cél továbbra is az erőmű biztonságos üzemeltetése, valamint a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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