Tisza-kormány: Mától indulhat útjára az új vagyonvisszaszerzési szuperhatóság

A jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatására és visszaszerzésére is rendkívül széles jogosítványokkal állhat majd fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Országgyűlés keddi döntése alapján. A kialakításában független intézmény a Tisza-kormány Európai Unió felé tett korrupcióellenes vállalásainak egyik legerősebbike, emellett azonban a képviselők két, az uniós források lehívásához kapcsolódó törvénycsomagról is szavaznak ma.

Hétfőn az Alkotmánybíróság tagjává választották Sonnevend Pált, Magyar Péter pedig újabb áfacsökkentéseket jelentett be, köztük a tűzifa forgalmi adójának 27-ről 5 százalékra mérséklését, amelyről a ma 9 órától induló ülésszakon fognak hivatalos döntést hozni.

A keddi nap legfontosabb szavazása a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvény elfogadása lesz. Az új szervezet létrehozása része a Tisza-kormány Európai Unió felé tett korrupcióellenes vállalásainak: egy politikailag és szervezetileg független, az eddigi intézményeknél jóval szélesebb hatáskörökkel rendelkező szerv felállításával erősítenék meg a közpénzek védelmét és a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzését.

Az NVVH egyszerre kap majd pénzügyi elemzési, nyomozással összefüggő, vádképviseleti és polgári jogi igényérvényesítési jogosítványokat.

Törvényben meghatározott ügyekben közvádlóként képviselheti az állam büntetőigényét, felkutathatja és azonosíthatja a jogellenesen megszerzett vagyonelemeket, továbbá eljárásokat kezdeményezhet azok visszaszerzése és a további vagyonkimentések megakadályozása érdekében.

A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az Országgyűlés kétharmados többséggel, hat évre választhatja majd meg, az elnöknek pedig évente be kellene számolnia a szervezet tevékenységéről. Az NVVH munkatársai emellett nem lehetnek párttagok és nem folytathatnak politikai tevékenységet. A kormány várakozása szerint az egy szervezeten belül összpontosított jogosítványok az eddigieknél gyorsabb és összehangoltabb ügymenetet tehetnek lehetővé.

Magyar Péter hétfői közlése szerint

a Tisza-kormány tavaszi megalakulása óta már mintegy 1300 milliárd forintnyi közpénz felhasználásával összefüggésben tettek feljelentést, indult nyomozás vagy merült fel visszaélés gyanúja.

Ezeket az ügyeket jelenleg a meglévő hatóságok vizsgálják, az NVVH létrehozása azonban a későbbiekben jelentősen lerövidítheti a feltárás, a büntetőjogi fellépés és a közvagyon tényleges visszaszerzése közötti folyamatot. Emellett azonban más fontos ügyekről is döntés várható a keddi ülésen.

Szavaznak a közösségi közlekedés átalakításáról szóló törvénycsomagról is, amely egy országos közlekedésszervező és egy állami gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásának jogi feltételeit teremti meg, ezzel segítve az uniós helyreállítási alapból finanszírozott vasúti járműfejlesztések végrehajtását.

Ugyancsak az uniós források lehívásához kapcsolódik a magyar helyreállítási terv energetikai vállalásait végrehajtó törvénycsomag. A módosítások elsősorban a megújuló energiaforrások és a geotermikus energia hasznosításának felgyorsítását célozzák, így elfogadásuk az Európai Bizottsággal kialkudott mérföldkövek teljesítésében is szerepet játszik.

A parlament mindezeken túl dönt a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentő, az RRF-hez és egyes kormányprogramokhoz kapcsolódó adócsomagról, a mezőgazdasági kárenyhítési rendszer módosításáról, valamint egyes kriptoeszköz-átváltási szabályok hatályon kívül helyezéséről. A keddi ülés ismét Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik majd.

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