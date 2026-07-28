Tisza-kormány: útjára indult az új vagyonvisszaszerzési szuperhatóság, egy sor fontos törvényt fogadott el a parlament

Az Országgyűlés kedden elfogadta a kriptoeszköz-kereskedelem új szabályozását, amely az európai uniós normákhoz igazodva teremt kiszámítható és biztonságos jogi környezetet a hazai piaci szereplők számára. A döntésről részletesen beszámolt Facebook-bejegyzésében Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.

Az új szabályozás célja, hogy felszámolja azt a korábbi jogi bizonytalanságot, amely komoly nehézséget okozott a magyarországi kriptoeszköz-kereskedőknek és vállalkozásoknak.

Míg a korábbi kormányzati hozzáállás alapvetően korlátozta ezt a tevékenységet, a Tisza-kormány mostani intézkedése az Európai Unió egységes szabályozási keretrendszerébe integrálja a hazai kriptoeszköz-piacot - írta Tanács Zoltán tárcavezető a közösségi médiában.

A miniszter ezután azt is kijelentette, hogy a kormányzati stratégia alapvetése, hogy a blokklánc-technológia és a digitális pénzügyi innováció a jövő gazdaságának meghatározó elemei, így Magyarországnak is törekednie kell a versenyképesség megőrzésére ezen a területen.

Hiszünk abban, hogy a technológiai fejlődést nem tiltásokkal és büntetésekkel, hanem világos szabályozással kell támogatni

– hangsúlyozta a miniszter, kiemelve, hogy a Tudományos és Technológiai Minisztérium célkitűzése szerint Magyarországnak a digitalizáció nyertesévé kell válnia.