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Tízéves tilalmat törölt el Magyarországon az Országgyűlés mai döntése: nagy változás jön az energiaellátásban
Gazdaság

Tízéves tilalmat törölt el Magyarországon az Országgyűlés mai döntése: nagy változás jön az energiaellátásban

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Az Országgyűlés döntésével megnyílt az út 869 milliárd forintnyi uniós forrás felhasználása előtt, amelyet Magyarország hálózatfejlesztésre, szélerőművekre, okosmérőkre, az épületek energetikai korszerűsítésére, valamint új geotermikus beruházásokra fordít. A kormány célja a diverzifikált energiamix kialakítása, amellyel jelentősen csökkenthető az importfüggőség, miközben kiszámíthatóbbá válnak az energiaárak a lakosság és a vállalkozások számára is – számolt be a fejleményekről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében.

A miniszter kiemelte, hogy a hazai energiaellátás biztonságának kulcsa a források sokszínűségében rejlik. A nap-, szél-, geotermikus és atomenergia mellett a tárolási és hálózati kapacitások fejlesztése is elengedhetetlen a stabilitáshoz.

Mitől biztonságos egy ország energiaellátása? Az én tapasztalatom szerint egyetlen kérdés dönti el, mégpedig az, hogy hány forrásból tudunk gazdálkodni

– mutatott rá Kapitány István, hozzátéve, hogy a diverzifikált rendszer közvetlenül hozzájárul a hazai kiszolgáltatottság mérsékléséhez.

A törvénymódosítás egyik legfontosabb eleme a szélenergia hasznosítását érinti, amellyel a jogalkotó egy évtizedes patthelyzet végére tesz pontot.

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Míg az elmúlt években a szigorú szabályozási környezet miatt gyakorlatilag lehetetlen volt szélerőműveket építeni Magyarországon, a jövőben világos, ésszerű és a lakott területektől biztonságos védőtávolságot garantáló szabályok szerint indulhatnak meg a fejlesztések.

Hasonlóan jelentős változások várhatók a geotermikus energia területén is. Bár Magyarország adottságai európai szinten is kiemelkedőek, a projektek korábban gyakran évekre elakadtak a bonyolult engedélyezési eljárások miatt. A parlament által elfogadott módosítások azonban lebontják ezeket a bürokratikus akadályokat.

A lábunk alatt rejlő földhő magyar otthonokat és magyar üzemeket fűthet, ezért ideje volt már megnyitni előtte az utat

– fogalmazott a miniszter.

Az elfogadott csomag végrehajtásában kiemelten fontos tényező az idő, mivel a rendelkezésre álló uniós forrásokat a szoros határidők miatt legkésőbb augusztus végéig le kell kötni - zárta bejegyzését Kapitány István.

Az Országgyűlés mai üléséről és az ott elfogadott törvényekről alábbi cikkeinkben számoltunk be:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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