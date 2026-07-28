Tízéves tilalmat törölt el Magyarországon az Országgyűlés mai döntése: nagy változás jön az energiaellátásban

A miniszter kiemelte, hogy a hazai energiaellátás biztonságának kulcsa a források sokszínűségében rejlik. A nap-, szél-, geotermikus és atomenergia mellett a tárolási és hálózati kapacitások fejlesztése is elengedhetetlen a stabilitáshoz.

Mitől biztonságos egy ország energiaellátása? Az én tapasztalatom szerint egyetlen kérdés dönti el, mégpedig az, hogy hány forrásból tudunk gazdálkodni

– mutatott rá Kapitány István, hozzátéve, hogy a diverzifikált rendszer közvetlenül hozzájárul a hazai kiszolgáltatottság mérsékléséhez.

A törvénymódosítás egyik legfontosabb eleme a szélenergia hasznosítását érinti, amellyel a jogalkotó egy évtizedes patthelyzet végére tesz pontot.

Míg az elmúlt években a szigorú szabályozási környezet miatt gyakorlatilag lehetetlen volt szélerőműveket építeni Magyarországon, a jövőben világos, ésszerű és a lakott területektől biztonságos védőtávolságot garantáló szabályok szerint indulhatnak meg a fejlesztések.

Hasonlóan jelentős változások várhatók a geotermikus energia területén is. Bár Magyarország adottságai európai szinten is kiemelkedőek, a projektek korábban gyakran évekre elakadtak a bonyolult engedélyezési eljárások miatt. A parlament által elfogadott módosítások azonban lebontják ezeket a bürokratikus akadályokat.

A lábunk alatt rejlő földhő magyar otthonokat és magyar üzemeket fűthet, ezért ideje volt már megnyitni előtte az utat

– fogalmazott a miniszter.

Az elfogadott csomag végrehajtásában kiemelten fontos tényező az idő, mivel a rendelkezésre álló uniós forrásokat a szoros határidők miatt legkésőbb augusztus végéig le kell kötni - zárta bejegyzését Kapitány István.

Az Országgyűlés mai üléséről és az ott elfogadott törvényekről alábbi cikkeinkben számoltunk be:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás