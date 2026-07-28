Trump betilthatja a kínai robotokat

Amerikai tisztviselők tájékoztatása szerint a Trump-adminisztráció új importtilalmakat hirdet ki a legfejlettebb kínai robotokra és teljesítményinverterekre. Az intézkedés célja, hogy megvédje az amerikai mesterségesintelligencia-fejlesztéseket a nemzetbiztonsági fenyegetésektől, valamint az Egyesült Államokba telepítse a robbanásszerű növekedés előtt álló kulcsfontosságú iparágakat.

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A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) kedd délután teszi közzé azokat az intézkedéseket, amelyek

megtiltják az új, kínai gyártású humanoid és négylábú robotok behozatalát.

A tilalom kiterjed a hálózatra kapcsolt teljesítményinverterekre is, amelyek a megújuló energiaforrások, az akkumulátorok és az adatközponti eszközök áramhálózati csatlakozását biztosítják.

A korlátozások, amelyek küszöbön álló bevezetéséről korábban nem érkezett hír, jól mutatják, hogy a kormányzat meg akarja védeni az amerikai mesterségesintelligencia-ellátási láncot a kínai fenyegetésektől, köztük a működés megzavarásától, az adatlopástól és a kibertámadásoktól. Az intézkedés egyúttal arra ösztönzi a vállalatokat, hogy a gyártást az Egyesült Államokba helyezzék át.

Egy nevét elhallgató kormányzati tisztviselő szerint az elnök egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államoknak független és biztonságos ellátási láncokkal kell rendelkeznie a kritikus és feltörekvő technológiák, így a robotika és a teljesítményinverterek terén. Hozzátette, hogy a gazdasági biztonság egyben nemzetbiztonság is, a kormányzat pedig továbbra is átfogó gazdaságpolitikai programot valósít meg Amerika újraiparosítása érdekében.

A washingtoni kínai nagykövetség egyelőre nem reagált a megkeresésre.

Forrás: Reuters

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