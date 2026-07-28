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Trump: ezek ugyanazok a vámok, amiket a bíróság elkaszált
Gazdaság

Trump: ezek ugyanazok a vámok, amiket a bíróság elkaszált

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök egy keddi, a Fox News csatornának adott interjúban elismerte, hogy az általa nemrég bevezetett új importvámok lényegében ugyanazt a célt szolgálják, mint azok, amelyeket a Legfelsőbb Bíróság az év elején törvényellenesnek minősített. Az elnök szerint a testület szoros döntéssel utasította el a korábbi vámpolitikáját, ezért most egy "nehezebb és körülményesebb úton" kell elérnie ugyanazt a célt - közölte a CNBC.
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Trump nyilatkozata négy nappal azután hangzott el, hogy egy szövetségi perben azzal vádolták meg a kormányzatot, hogy más jogszabályokra hivatkozva próbálja meg feltámasztani a bíróságokon korábban elbukott globális vámtarifarendszert. A múlt pénteken benyújtott kereset szerint a legújabb vámok – amelyeket látszólag a kényszermunka elleni fellépéssel indokolnak – valójában "nagyjából ugyanazt az általános vámrendszert hivatottak fenntartani", amelyről a bíróságok kimondták, hogy a kongresszus nem adott rá felhatalmazást az elnöknek.

A kormányzat múlt pénteken 10 és 12,5 százalék közötti védővámot vetett ki több mint 80 ország termékeire, arra hivatkozva, hogy ezek a kereskedelmi partnerek nem lépnek fel kellő hatékonysággal a kényszermunka ellen. Ezek az intézkedések éppen akkor léptek hatályba, amikor lejárt Trump 150 napos határidőhöz kötött, globális 10 százalékos védővámja. Ez utóbbit az elnök február 20-án jelentette be – pontosan azon a napon, amikor a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette a korábbi, úgynevezett "felszabadulás napi" vámjait.

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Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint az új vámok időzítése – vagyis az, hogy pontosan az ideiglenesek lejárta után léptek életbe – csupán "az adminisztratív bonyodalmak elkerülését" szolgálta, nem pedig azok pótlását.

Az interjúban Trump arról is beszélt, hogy inkább kilépne az USMCA néven ismert, Kanadával és Mexikóval kötött háromoldalú szabadkereskedelmi megállapodásból, mintsem hogy újratárgyalja azt. Az Egyesült Államok egyébként ebben a hónapban döntött úgy, hogy nem újítja meg az egyezményt.

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Mexikónak és Kanadának szüksége van ránk. Nekünk nincs szükségünk rájuk

– fogalmazott az elnök.

Trump emellett elhárította azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a vámok árthatnak a gazdaságnak egy olyan időszakban, amikor a megélhetési költségek a közelgő félidős választások központi témájává válnak. Állítása szerint a vámok "vagyont hoztak az országnak", sőt meggyőződése szerint számos háború megállításához is hozzájárultak.

Címlapkép forrása: EU

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