Újabb bejelentésekkel készül a kormány csütörtökön

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közös sajtótájékoztatót tart Dr. Markus Söderrel, a Bajor Szabadállam miniszterelnökével, amelynek középpontjában a két régió kapcsolatainak újjáélesztése áll. A sajtótájékoztatón a gazdasági együttműködés kérdései mellett várhatóan hazai kül- és belpolitikai témák is felmerülhetnek majd.

Dr. Markus Söderrel, a Bajor Szabadállam miniszterelnökével tart közös sajtótájékoztatót csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök.

Az esemény apropóját Magyarország és a Bajor Szabadállam kapcsolatainak újjáélesztése adja, melynek szimbólumaként hivatalában fogadja Dr. Markus Södert a magyar kormányfő.

A sajtóesemény 11:20 perckor kezdődik majd.

A találkozó előzményét Orbán Anita külügyminiszter keddi németországi látogatása adhatja, melynek során a külügyi tárca vezetője részt vett és felszólalt a Keresztényszociális Unió (CSU) Bundestag-csoportjának kihelyezett ülésén. Az eseményről készített beszámolójában Orbán Anita kiemelte:

2018 óta először hívtak meg magyar kormánytagot a CSU Bundestag-csoportjának ülésére, ami azt jelzi, Magyarország és Bajorország hosszú évek elhidegülése után készen áll arra, hogy újra a bizalomra, a kiszámíthatóságra és a kölcsönös tiszteletre építse kapcsolatait.

A miniszter ezután megjegyezte, hogy Magyarország és Bajorország kapcsolatépítésének közvetlen tétje is van, Bajorország ugyanis a legfontosabb német tartományi kereskedelmi partnere Magyarországnak. A bajor vállalatok mintegy 57 ezer embernek adnak munkát Magyarországon.

A jó politikai kapcsolat ezért új beruházásokat, biztonságos munkahelyeket és erősebb gazdasági együttműködést jelent

- jegyezte meg Orbán Anita.

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A külkapcsolatok helyreállításáért csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök tehet majd személyesen, hiszen a Dr. Markus Söderrel folytandó egyeztetésen várhatóan a magasabb fokú gazdasági együttműködés kérdései kerülhetnek elő.

A fogadást követő sajtótájékoztatón természetesen szóba kerülhetnek a hazai bel- és külpolitika legfontosabb kérdései is, úgy mint

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállása,

az államfőjelölési folyamat aktuális állása,

az európai uniós források felhasználása és az ehhez kapcsolódó jogalkotási feladatok, valamint

a gazdaság és a költségvetés helyzete is.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert