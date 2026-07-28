Újabb bejelentésekkel készül a kormány csütörtökön

Dr. Markus Söderrel, a Bajor Szabadállam miniszterelnökével tart közös sajtótájékoztatót csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök.
Az esemény apropóját Magyarország és a Bajor Szabadállam kapcsolatainak újjáélesztése adja, melynek szimbólumaként hivatalában fogadja Dr. Markus Södert a magyar kormányfő.
A sajtóesemény 11:20 perckor kezdődik majd.
A találkozó előzményét Orbán Anita külügyminiszter keddi németországi látogatása adhatja, melynek során a külügyi tárca vezetője részt vett és felszólalt a Keresztényszociális Unió (CSU) Bundestag-csoportjának kihelyezett ülésén. Az eseményről készített beszámolójában Orbán Anita kiemelte:
2018 óta először hívtak meg magyar kormánytagot a CSU Bundestag-csoportjának ülésére, ami azt jelzi, Magyarország és Bajorország hosszú évek elhidegülése után készen áll arra, hogy újra a bizalomra, a kiszámíthatóságra és a kölcsönös tiszteletre építse kapcsolatait.
A miniszter ezután megjegyezte, hogy Magyarország és Bajorország kapcsolatépítésének közvetlen tétje is van, Bajorország ugyanis a legfontosabb német tartományi kereskedelmi partnere Magyarországnak. A bajor vállalatok mintegy 57 ezer embernek adnak munkát Magyarországon.
A jó politikai kapcsolat ezért új beruházásokat, biztonságos munkahelyeket és erősebb gazdasági együttműködést jelent
- jegyezte meg Orbán Anita.
A külkapcsolatok helyreállításáért csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök tehet majd személyesen, hiszen a Dr. Markus Söderrel folytandó egyeztetésen várhatóan a magasabb fokú gazdasági együttműködés kérdései kerülhetnek elő.
A fogadást követő sajtótájékoztatón természetesen szóba kerülhetnek a hazai bel- és külpolitika legfontosabb kérdései is, úgy mint
- a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállása,
- az államfőjelölési folyamat aktuális állása,
- az európai uniós források felhasználása és az ehhez kapcsolódó jogalkotási feladatok, valamint
- a gazdaság és a költségvetés helyzete is.
Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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