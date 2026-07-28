Újabb brutális hőhullám jön, a Kárpát-medence lehet a hőség központja

Már csak néhány napig tart a mérsékeltebb nyári idő. Az Időkép előrejelzése szerint a jövő hét elejétől ismét erős felmelegedés kezdődik, augusztus elején pedig akár Magyarország lehet Közép-Európa legforróbb térsége. A jelenlegi számítások alapján országszerte 36 és 39 fok közötti csúcshőmérsékletekre is készülni kell.

Újabb erős hőhullám közelít Magyarország felé, és a jelenlegi előrejelzések alapján ezúttal a Kárpát-medence lehet a forróság középpontja. Az Időkép szerint néhány nap múlva ismét délnyugatira fordul a légáramlás, amely egyre melegebb levegőt szállít térségünk fölé.

A hétvége végén és hétfőn még helyenként kialakulhatnak záporok és zivatarok, ezt követően azonban gyors felmelegedés kezdődik. Keddtől napról napra emelkedik a hőmérséklet, és ismét tartós kánikulára kell készülni.

Az Időkép legfrissebb modellszámításai szerint augusztus 3-án Magyarország lehet Közép-Európa legmelegebb országa. Az előrejelzési térképek alapján a 35 fok feletti csúcshőmérsékletek legnagyobb valószínűsége éppen a Kárpát-medence középső részén várható.

Az úgynevezett ensemble előrejelzés alapján országszerte 36 és 39 fok közötti maximumok valószínűek. A jelenlegi számítások szerint ismét megközelíthetjük a 40 fokot, ugyanakkor az Időkép arra is felhívja a figyelmet, hogy ilyen hosszú távon az előrejelzések még változhatnak, így a várható csúcshőmérsékletek akár tovább emelkedhetnek.

A forróság nemcsak Magyarországot érinti majd, Európa nagy részén is jóval az ilyenkor megszokottnál melegebb idő várható. A jelenlegi modellek alapján azonban a legintenzívebb hőség éppen a Kárpát-medence fölött alakulhat ki, így könnyen előfordulhat, hogy néhány napra ismét Magyarország lesz a térség legforróbb pontja.

Címlapkép forrása: Â© 2018 Jose A Bernat via Getty Images