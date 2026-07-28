Újabb vasútvonal újraindítását jelentette be Vitézy Dávid

A Kaposvárról Komlóra közlekedő Zobák Expresszt a 424,247-es pályaszámú gőzmozdony vontatja majd, és az újranyitása alkalmából Komlón egész napos fesztivállal várják az érdeklődőket, a rendezvényen többek között a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar is fellép, írta Facebook oldalán Vitézy Dávid közlekedésügyi miniszter. A komlói bányavidék helyszínéről elnevezett szerelvény
három különböző kényelmi fokozatú nosztalgia-személykocsival és egy klasszikus bisztrókocsival közlekedik.
A fővárosból érkezők a "Samu" becenevű motorvonattal utazhatnak Kaposvárra, amelyen fedélzeti minibár is üzemel, a somogyi vármegyeszékhelyen pedig közvetlen átszállási lehetőséget biztosítanak a gőzvontatású különvonatra.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a nosztalgiajáratok elindításával nemcsak a vasúti közlekedés hagyományai előtt tisztelegnek, hanem az újrainduló vonalszakasz révén a térség turisztikai vonzerejét is növelik.
A Zobák Expressz Komlóról Dombóvárig szállítja vissza az utasokat, ahonnan közvetlen csatlakozást kínálnak a Budapest felé tartó vonatokra. Azoknak a látogatóknak, akik Kaposvárra szeretnének visszatérni, egy "Faros" Ikarus 55-ös nosztalgiabusz áll majd a rendelkezésére.
A rendezvényhez igazított menetrend szerint a Kapos InterCity reggel 8:52-kor indul Budapest-Kelenföldről, és 11:25-re érkezik meg Kaposvárra. Visszafelé a járat 16:40-kor indul, és 19:40-re érkezik meg a fővárosba. A vonatra kötelező a helyjegy megváltása, de az utazáshoz az ország- és vármegyebérletek is érvényesek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
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