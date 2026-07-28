  • Megjelenítés
Újabb vasútvonal újraindítását jelentette be Vitézy Dávid
Gazdaság

Újabb vasútvonal újraindítását jelentette be Vitézy Dávid

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Augusztus 1-jén újraindul a személyszállítás a Komló–Dombóvár vasútvonalon, amelyet a MÁV ünnepi programokkal és különleges nosztalgiajáratokkal tesz emlékezetessé. A fejlesztés részleteiről Facebook-bejegyzésében számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A Kaposvárról Komlóra közlekedő Zobák Expresszt a 424,247-es pályaszámú gőzmozdony vontatja majd, és az újranyitása alkalmából Komlón egész napos fesztivállal várják az érdeklődőket, a rendezvényen többek között a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar is fellép, írta Facebook oldalán Vitézy Dávid közlekedésügyi miniszter. A komlói bányavidék helyszínéről elnevezett szerelvény

három különböző kényelmi fokozatú nosztalgia-személykocsival és egy klasszikus bisztrókocsival közlekedik.

A fővárosból érkezők a "Samu" becenevű motorvonattal utazhatnak Kaposvárra, amelyen fedélzeti minibár is üzemel, a somogyi vármegyeszékhelyen pedig közvetlen átszállási lehetőséget biztosítanak a gőzvontatású különvonatra.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a nosztalgiajáratok elindításával nemcsak a vasúti közlekedés hagyományai előtt tisztelegnek, hanem az újrainduló vonalszakasz révén a térség turisztikai vonzerejét is növelik.

Még több Gazdaság

Megvolt az első tüske, érdekes nap várhat a forintra

Tisza-kormány: mától indulhat útjára az új vagyonvisszaszerzési szuperhatóság

Rekorddrágára sikerült az Orbán-kormány utolsó kampánya

A Zobák Expressz Komlóról Dombóvárig szállítja vissza az utasokat, ahonnan közvetlen csatlakozást kínálnak a Budapest felé tartó vonatokra. Azoknak a látogatóknak, akik Kaposvárra szeretnének visszatérni, egy "Faros" Ikarus 55-ös nosztalgiabusz áll majd a rendelkezésére.

A rendezvényhez igazított menetrend szerint a Kapos InterCity reggel 8:52-kor indul Budapest-Kelenföldről, és 11:25-re érkezik meg Kaposvárra. Visszafelé a járat 16:40-kor indul, és 19:40-re érkezik meg a fővárosba. A vonatra kötelező a helyjegy megváltása, de az utazáshoz az ország- és vármegyebérletek is érvényesek.

Kapcsolódó cikkünk

Betelt a pohár a magyar utakon: kemény korlátozások jöhetnek a rolleresekre és a gyorshajtókra

Vitézy Dávid elkaszálta Mészáros Lőrinc és Szíjj László több száz milliárdos túlárazását

Új korszak jön a HÉV-nél, klímás, alacsonypadlós járművek érkeznek

240 milliárd forintot különítettek el a lajosmizsei vasúvonal fejlesztésére

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hatalmas lehetőség előtt Magyarország: a Kelet nagyhatalma árgus szemmekkel figyeli, mit lép a Tisza-kormány
Újabb ország szállna be a háborúba, újra mozgósíthat Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Tisza-kormány: csökken a Tisza támogatottsága, rendkívüli ülést tartanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility