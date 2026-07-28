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Újra támad a nyár, megint 40 fok körüli hőség jön
Gazdaság

Újra támad a nyár, megint 40 fok körüli hőség jön

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Miközben Észak Európában ciklonok és csapadék alakítják az időjárást, kontinensünk déli és délnyugati részén ismét tombol a hőség. A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban egyre nagyobb teret nyer a forró, száraz légtömeg, amely a Kárpát medencébe is megérkezik, így Magyarországon is újabb erős felmelegedés kezdődik.

Újra visszatér a 40 fokos nyár Európa jelentős részére. A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban ismét a forró, száraz idő veszi át a főszerepet kontinensünk délnyugati és középső térségeiben, a hőség pedig fokozatosan Magyarországot is eléri.

Észak Európában egészen más a helyzet. A térség fölött több középpontú ciklonrendszer alakítja az időjárást, ezért sok a felhő, gyakori az eső, több helyen záporok és zivatarok is kialakulnak. A hidegfrontok egészen Kelet Európáig és a Kárpátok térségéig nyúlnak le.

Ezzel szemben Dél és Délnyugat Európában egy kiterjedt anticiklon uralja az időjárást. Ennek hatására napos, száraz idő alakult ki, a mediterrán térségben pedig ismét erős hőhullám tombol. Több helyen 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, az Ibériai félsziget déli részén pedig a 40 fokot is meghaladhatják a csúcshőmérsékletek.

A HungaroMet szerint a következő napokban ez a forró, száraz légtömeg egyre nagyobb területet hódít meg délnyugat felől. Ennek hatására a Kárpát medencében is gyors felmelegedés kezdődik, vagyis a nyugodtabb idő után ismét visszatér a kánikula.

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Mindez azt jelenti, hogy a nyár egyelőre korántsem mondta ki az utolsó szót. A kontinens jelentős részén ismét a hőség lesz az időjárás meghatározó eleme, és Magyarországon is újra egyre melegebb napokra kell készülni.

Címlapkép forrása: skaman306 via Getty Images

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