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Veszélyes potencianövelőket vontak ki a forgalomból
Gazdaság

Veszélyes potencianövelőket vontak ki a forgalomból

MTI
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Olyan étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő termékeket azonosított és vont ki a forgalomból Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), amelyek a jelölésük ellenére vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagokat tartalmaztak.

A vizsgálatok során a MOON, a Gold Power Strong és a Maraton Plus Rapid növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő termékekben mutattak ki gyógyszerhatóanyagot - tájékoztatta az MTI-t kedden a hatóság.

Közleményük szerint a kifogásolt készítményeket jellemzően étrend-kiegészítőként, illetve férfiegészség támogatására szolgáló termékként kínálták a fogyasztóknak. A vizsgált termékekben kimutatott szildenafil és tadalafil az úgynevezett PDE-5-gátló gyógyszerek hatóanyagai.

A PDE-5-gátlók a keringési rendszer működésére hatnak, ezért alkalmazásuk különösen veszélyes lehet bizonyos egészségi állapotok fennállása vagy egyidejű gyógyszerszedés esetén.

Egyes készítményekkel, például nitrát tartalmú gyógyszerekkel történő együtt alkalmazás súlyos, akár életveszélyes következményekkel járhat - figyelmeztetett a hatóság.

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Két termék esetében diklofenák hatóanyag jelenlétét is igazolták.

A nem ellenőrzött körülmények között alkalmazott diklofenák egészségügyi kockázatot jelenthet, emésztőrendszeri panaszokkal, vérzési kockázattal, valamint egyes szív- és érrendszeri mellékhatásokkal is összefügghet, különösen azoknál, akik egyidejűleg más gyógyszereket szednek vagy alapbetegséggel rendelkeznek. Az NKFH felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a "természetes", "gyógynövényalapú" vagy "étrend-kiegészítő" megjelölés önmagában nem jelenti azt, hogy egy termék biztonságos vagy kockázatmentes lenne.

Címlapkép forrása: Doug Sacha via Getty Images

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