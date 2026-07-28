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Visszatérnek az Akadémiához a magyar kutatóintézetek, de nem mindenki örül a kormány tervének
Gazdaság

Visszatérnek az Akadémiához a magyar kutatóintézetek, de nem mindenki örül a kormány tervének

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Még az idén újra a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) égisze alatt, egységes hálózatként működhet tovább az a 18 kutatóintézet, amelyet 2019-ben választottak le a szervezetről. A Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) képviselői egy fórumon ismertették a különleges jogállású új struktúra terveit, amely a jelenleginél átláthatóbb irányítást céloz meg. Az erről szóló jogszabálytervezetet várhatóan szeptemberben bocsátják társadalmi vitára - számolt be a Qubit.

A napokban a Társadalomtudományi Kutatóközpontban tartottak fórumot a központhoz tartozó négy intézet munkatársainak. A találkozón a TTM részéről Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár, Kubinyi Enikő tudománypolitikai helyettes államtitkár, valamint Váczy Zoltán jogi és igazgatási helyettes államtitkár is részt vett. A megbeszélésen bemutatták a 18 kutatóintézetet tömörítő új hálózat kialakításának menetét, amelybe a korábbi egyeztetések javaslatait is beépítették.

A tervek szerint az intézmények az MTA keretein belül, de egy önálló irányító testület vezetésével, egységes hálózatként működnek majd tovább.

Ez a testület négy delegáló oldal, azaz az MTA, a kutatóhálózat, a kormány és az érdekképviseletek képviselőiből áll majd fel. Az új szervezet különleges jogállású jogi személyként jön létre, így nem költségvetési szervként működik majd, de a jelenlegi HUN-REN modellt sem viszi tovább.

A minisztérium képviselői hangsúlyozták, hogy a HUN-REN jelenlegi működési formája túlzott védelmet biztosít az irányító testületnek, miközben érdemi kontroll nélkül hagyja az elnök és a vezérigazgató tevékenységét. A tárca attól tart, hogy a jelenlegi vezetés az átalakítás előtti utolsó pillanatban megalapozatlan kötelezettségvállalásokba és kifizetésekbe kezdhet. Ennek elkerülése, valamint az átláthatóbb és jobban számonkérhető irányítás érdekében törvénymódosítással alakítják át a rendszert.

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A fórumon részt vevő kutatók alapvetően kedvezően fogadták a minisztérium elképzeléseit,

ám kritikaként fogalmazták meg, hogy a hálózat a jövőben sem költségvetési szervként működik majd.

Lőrincz Viktor, az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) elnöke szerint a minisztérium nem tudta pontosan meghatározni, mit jelent a gyakorlatban a tervezett 'különleges jogállású jogi személy' kategóriája. Hozzátette, problémásnak tartják azt a kormányzati álláspontot, amely szerint a kutatóhálózat 2019-es leválasztására minőségbiztosítási okokból volt szükség. Bár az ADF elfogadhatónak tartaná a 2019 előtti állapothoz való visszatérést, látni szeretnék a részletszabályokat a változás valódi tartalmának megítéléséhez. Ennek érdekében az érdekképviselet a napokban saját törvényjavaslatot is közzétett.

A TTM és az MTA még július közepén adott ki közös közleményt a kutatóhálózat jövőjéről szóló tárgyalásokról. A megállapodás értelmében a minisztérium elkészíti az egységes rendszer kialakításához szükséges jogszabálytervezetet, amelyet szeptember elején bocsátanak társadalmi vitára. A tervek szerint az új szabályozás október végén léphet hatályba, így a 2019-ben leválasztott hálózat még az idén újraegyesülhet az MTA szervezetén belül.

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