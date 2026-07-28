Visszatérnek az Akadémiához a magyar kutatóintézetek, de nem mindenki örül a kormány tervének

A napokban a Társadalomtudományi Kutatóközpontban tartottak fórumot a központhoz tartozó négy intézet munkatársainak. A találkozón a TTM részéről Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár, Kubinyi Enikő tudománypolitikai helyettes államtitkár, valamint Váczy Zoltán jogi és igazgatási helyettes államtitkár is részt vett. A megbeszélésen bemutatták a 18 kutatóintézetet tömörítő új hálózat kialakításának menetét, amelybe a korábbi egyeztetések javaslatait is beépítették.
A tervek szerint az intézmények az MTA keretein belül, de egy önálló irányító testület vezetésével, egységes hálózatként működnek majd tovább.
Ez a testület négy delegáló oldal, azaz az MTA, a kutatóhálózat, a kormány és az érdekképviseletek képviselőiből áll majd fel. Az új szervezet különleges jogállású jogi személyként jön létre, így nem költségvetési szervként működik majd, de a jelenlegi HUN-REN modellt sem viszi tovább.
A minisztérium képviselői hangsúlyozták, hogy a HUN-REN jelenlegi működési formája túlzott védelmet biztosít az irányító testületnek, miközben érdemi kontroll nélkül hagyja az elnök és a vezérigazgató tevékenységét. A tárca attól tart, hogy a jelenlegi vezetés az átalakítás előtti utolsó pillanatban megalapozatlan kötelezettségvállalásokba és kifizetésekbe kezdhet. Ennek elkerülése, valamint az átláthatóbb és jobban számonkérhető irányítás érdekében törvénymódosítással alakítják át a rendszert.
A fórumon részt vevő kutatók alapvetően kedvezően fogadták a minisztérium elképzeléseit,
ám kritikaként fogalmazták meg, hogy a hálózat a jövőben sem költségvetési szervként működik majd.
Lőrincz Viktor, az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) elnöke szerint a minisztérium nem tudta pontosan meghatározni, mit jelent a gyakorlatban a tervezett 'különleges jogállású jogi személy' kategóriája. Hozzátette, problémásnak tartják azt a kormányzati álláspontot, amely szerint a kutatóhálózat 2019-es leválasztására minőségbiztosítási okokból volt szükség. Bár az ADF elfogadhatónak tartaná a 2019 előtti állapothoz való visszatérést, látni szeretnék a részletszabályokat a változás valódi tartalmának megítéléséhez. Ennek érdekében az érdekképviselet a napokban saját törvényjavaslatot is közzétett.
A TTM és az MTA még július közepén adott ki közös közleményt a kutatóhálózat jövőjéről szóló tárgyalásokról. A megállapodás értelmében a minisztérium elkészíti az egységes rendszer kialakításához szükséges jogszabálytervezetet, amelyet szeptember elején bocsátanak társadalmi vitára. A tervek szerint az új szabályozás október végén léphet hatályba, így a 2019-ben leválasztott hálózat még az idén újraegyesülhet az MTA szervezetén belül.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Trump: ezek ugyanazok a vámok, amiket a bíróság elkaszált
Megszólalt a tarifákról az amerikai elnök.
Energiaválság ide, energiaválság oda: mégis nőhetett Európa legerősebb gazdasága
Az infláció azonban várhatóan gyorsulni fog.
Újabb ugrás: másodikként az Apple a globális elitkulbban
Megint történelmi tett.
Veszélybe került a globális élelmiszer-ellátás – Nagyon gyorsan lépni kell
Új intézkedések kellenek.
Már szerdán meglepetést okozhat a Fed?
Benne van a kamatemelés a pakliban.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?
Megszavazta a parlament, hatalmas változás jön a hazai adózásban
Kármán András pénzügyminiszter ismertette a döntés hátterét.
A semmi közepén neveztek el autópályát Donald Trump tiszteletére, súlyos konfliktus áll a háttérben
Ezen aligha fog végigmenni.
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
"Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?" - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: "Jó lenne félretenni, de miből?" Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj
Szárnyalnak a Wall Street-i nagybankok: erős negyedévet zárt az amerikai pénzügyi szektor
Mit árulnak el a Wall Street-i nagybankok várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményei az amerikai fogyasztásról, a hitelpiacról és a tőkepiaci aktivitásról? The post Szárnyalnak
Bizalmi vagyonkezelés 2026: új korszak jöhet a családi vagyontervezésben?
Jelen blogbejegyzésünkben röviden bemutatjuk a bizalmi vagyonkezelési struktúrákra vonatkozó adózási környezet elfogadott változásait. A 2026. augusztus 31-én hatályba lépő jogszabály els
Macy's Inc - kereskedés
Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.